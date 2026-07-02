벤틀리모터스, 영국 본사 방문자센터 일반 공개

AI 핵심 요약beta
- 벤틀리모터스가 2일 영국 크루 본사 방문자센터 CW1 하우스를 일반에 무료 공개했다.
- CW1 하우스는 최신 모델·헤리티지 차량 전시와 라이프스타일 제품 부티크를 운영하는 고객 경험 공간이다.
- 벤틀리는 유료 가이드 투어와 헤리티지 전시 리니지를 포함한 사전 예약 프라이빗 프로그램을 일반 대중으로 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 벤틀리모터스가 영국 크루 본사 내 방문자센터 'CW1 하우스'를 일반 대중에게 공개했다고 2일 밝혔다. 최신 모델과 헤리티지 차량을 전시하는 공간으로 누구나 무료로 관람할 수 있다.
CW1 하우스는 본사 공장 앞에 위치한 고객 경험 공간이다. 운영 시간 내 무료로 개방되는 전시 공간에는 최신 벤틀리 모델과 헤리티지 차량이 전시되며, 라이프스타일 제품을 판매하는 부티크도 함께 운영된다.
벤틀리는 사전 예약 방식의 유료 가이드 투어 프로그램을 새로 마련했다. 기존에는 고객에게만 제공되던 프로그램을 일반 대중으로 확대했다. 최대 12명 규모의 프라이빗 투어로 운영되며, 참가자들은 전시 차량과 함께 모터스포츠 헤리티지를 상징하는 트로피와 아카이브를 살펴볼 수 있다.
투어에는 헤리티지 전시 '리니지' 관람도 포함된다. 참가자들은 디지털 콘텐츠를 통해 1919년 창립 이후 현재까지의 역사를 살펴보고, 1945년 이전에 제작된 헤리티지 콜렉션의 대표 차량들과 클래식 모델들을 만날 수 있다. 전시 차량은 수시로 교체되며, 뮬리너의 코치빌트 모델이나 신형 슈퍼스포츠 등 특별한 차량도 공개될 예정이다.
CW1 하우스 일반 공개는 최근 진행 중인 크루 본사 리노베이션 프로젝트의 일부다. 신규 페인트 공장과 고객 전용 시설 '더 뮤즈' 등이 새롭게 조성됐다.
y2kid@newspim.com