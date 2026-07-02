한대희 군포시장, 민선 9기 첫 행보..."12개 동 등 방문·현장 소통 시작"

AI 핵심 요약beta
- 한대희 군포시장이 2일 현장 소통을 시작했다.
- 유관기관·12개 동·경로당을 차례로 찾는다.
- 시민 의견을 민선9기 핵심과제에 반영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시 민선9기를 이끄는 한대희 시장은 2일 유관기관 및 대야동을 시작으로 관내 12개 동과 경로당 등을 차례로 방문하면서 시민과의 현장 소통을 본격적으로 시작했다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 방문의 목적은 시민의 생활 현안을 직접 살피고 민선9기 시정 방향과 핵심 공약을 현장에서 구체화하기 위함이다.
한 시장은 "시정은 책상 위가 아니라 시민의 곁에서 함께 시작되어야 한다"는 기조 아래 현장 중심 행정을 강화하고 속도감 있는 변화를 이끌겠다는 의지를 밝혔다. 이번 방문은 취임 직후 시민이 즉시 체감할 수 있는 정책을 시정에 반영하기 위해 현장의 목소리를 직접 듣는 것에 중점을 두고 있다.
한 시장은 각 동을 방문해 주민 생활과 밀접한 불편사항 및 지역 현안을 청취하고 경로당과 유관기관 등을 찾아 시민의 삶에서 필요한 정책 과제를 살필 예정이다. 시는 현장에서 제기된 의견을 단순한 건의사항으로 관리하지 않고 부서 검토와 실행 가능성 판단을 통해 민선9기 초기 시정 과제에 신속히 반영할 방침이다.
한 시장은 취임식에서 "정체된 군포를 바꾸겠다"는 메시지를 강조하며 재개발·재건축과 지역경제 활성화를 통해 시민이 체감하는 변화를 만들겠다고 밝혔다. 아울러 청년에게는 일자리와 주거, 어르신과 장애인에게는 복지와 의료 서비스가 강화된 도시를 만들겠다는 비전도 제시했다.
시는 이번 방문을 통해 공약을 시민과 공유하고 민선9기 출범 초기 시민 목소리를 바탕으로 시민 체감형 정책을 신속히 이어가 "빠른 변화"와 "시민 주권" 중심의 시정을 본격적으로 추진할 계획이다.
1141world@newspim.com