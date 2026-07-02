출국 전 여행용품 한곳에…신세계면세점, 공항형 쇼핑존 조성

AI 핵심 요약beta
- 신세계면세점이 2일 인천공항 1터미널에 여행 원스톱 쇼핑존을 선보였다
- 제1터미널 패션·라이프스타일 매장을 리뉴얼해 110여개 브랜드와 6개 핵심 카테고리로 재구성했다
- 콘셉트형 편집 공간과 캐릭터 키링클럽을 마련해 단독 브랜드·K콘텐츠 기프트를 강화했다
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아이웨어·여행용품·패션·디지털 등 6개 카테고리 구성
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신세계면세점이 인천국제공항 제1터미널에 여행 필수품과 패션·라이프스타일 상품을 한데 모은 '여행 원스톱 쇼핑존'을 선보였다.
2일 신세계면세점은 제1터미널 11번 게이트 인근 패션·라이프스타일 매장을 전면 리뉴얼했다고 밝혔다. 매장 오픈 이후 2년 6개월 만의 개편으로, 공항 이용객의 구매 패턴과 소비 흐름을 반영해 브랜드와 상품 구성을 재정비했다.
새 매장에는 40여 개 단독 브랜드를 포함해 총 110여 개 브랜드가 입점했다. 아이웨어, 여행용품, 패션의류, 액세서리, 디지털, 기프트 등 6개 핵심 카테고리를 중심으로 구성해 출국 전 필요한 상품을 한 동선에서 둘러볼 수 있도록 했다.
브랜든, 티켓투더문, 우포스, 핏플랍, 킨 등 여행·라이프스타일 브랜드를 새로 선보이고 발렌티노, 마쥬, 올세인츠 등 패션 선글라스 라인업도 확대했다. 소백과 국립중앙박물관 문화상품 등 K콘텐츠 기반 기프트 상품도 강화했다.
여행가방을 모은 '백 아카이브', 여행용품 중심의 '트래블 라운지', 스윔웨어와 리조트 상품을 제안하는 '스윔 하우스' 등 콘셉트형 편집 공간도 마련했다. 캐릭터 매장에는 몬치치, 잔망루피, 미피, 리락쿠마 등의 키링을 모은 '키링클럽'을 조성해 '백꾸' 트렌드를 반영했다.
신세계면세점 관계자는 "여행 필수 아이템과 인기 라이프스타일 브랜드를 한 공간에 집약했다"며 "단독 브랜드와 차별화된 콘텐츠를 확대해 탑승 전 가장 먼저 찾는 공항 쇼핑 명소로 만들겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com