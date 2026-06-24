고가 쇼핑 부담 낮춘다…신세계면세점, 외국인 대상 '카드 할부' 확대

AI 핵심 요약beta
- 신세계면세점이 24일 외국인 대상 비자카드 할부 결제 서비스를 명동점에 도입했다.
- 나누페이로 해외발급 비자카드 이용시 앱 설치 없이 국내 면세점에서 할부 결제가 가능해졌다.
- 베트남 고객부터 시작해 인천공항점·적용 국가를 확대하며 면세 쇼핑 매출 증대를 기대하고 있다.
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화장품·패션·시계·주얼리 등 고액 구매 편의 높여 매출 확대 기대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신세계면세점이 외국인 관광객의 결제 편의를 높이기 위해 해외 발급 비자카드 할부 결제 서비스를 도입한다. 외국인 고객도 기존에 사용하던 해외 발급 카드로 국내 면세점에서 할부 결제를 선택할 수 있게 되면서 고액 쇼핑 부담이 줄어들 전망이다.
24일 신세계면세점은 국내 핀테크 기업 딜미와 협력해 국가 간 신용카드 할부 결제 서비스 '나누페이'를 명동점에 도입했다고 밝혔다. 국내 유통업계에서 해외 발급 신용카드를 활용한 국가 간 할부 결제 서비스를 선보인 것은 이번이 처음이다.
나누페이는 해외에서 발급된 비자카드 소지 고객이 별도 애플리케이션 설치나 신규 카드 발급 없이 기존 카드를 그대로 사용해 결제 시 할부 옵션을 선택할 수 있는 서비스다. 그동안 외국인 관광객이 국내 매장에서 해외 발급 카드로 결제할 경우 일시불 결제가 일반적이었지만, 이번 서비스 도입으로 결제 선택권이 넓어졌다.
신세계면세점은 이번 서비스가 면세 쇼핑의 구매 전환과 매출 확대에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있다. 면세점은 화장품, 패션, 시계, 주얼리 등 객단가가 높은 상품군 구매가 많은 만큼 할부 결제 선택권 확대가 외국인 고객의 심리적 부담을 낮추는 효과를 낼 수 있어서다.
현재 나누페이는 베트남 고객을 대상으로 우선 운영되고 있다. 신세계면세점은 외국인 관광객 방문이 많은 명동점을 시작으로 향후 인천공항점까지 서비스를 확대할 계획이다. 딜미와의 협력을 통해 적용 국가도 단계적으로 넓힌다. 다만 할부 이용 가능 여부와 조건은 카드 발급사 정책, 카드 상품, 고객별 이용 기준에 따라 달라질 수 있다. 신세계면세점 관계자는 "글로벌 고객이 더욱 편리하게 면세 쇼핑을 즐길 수 있도록 다양한 결제 서비스와 고객 편의 프로그램을 지속 확대할 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com