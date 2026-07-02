韩国"本地美食"受外国游客青睐 酱蟹、鳗鱼成新热门

纽斯频通讯社首尔7月2日电 随着越来越多外国游客希望深入体验韩国人的饮食文化，韩国美食旅游正由炸鸡、韩式烤肉等传统热门餐饮，逐步扩展至酱蟹、鳗鱼、参鸡汤等韩国人日常喜爱的"本地美食"。业内认为，韩国美食旅游正进入更加注重生活体验和文化内涵的新阶段。

【插图=AI生成】

旅游平台Creatrip于2日发布的数据显示，外国游客最受欢迎的韩国美食依次为酱蟹、韩式套餐饭（韩定食）、韩牛烤肉、炸鸡和鳗鱼。

其中，鳗鱼消费增长尤为明显。今年1月至6月，鳗鱼相关交易额同比增长91%，在主要餐饮品类中增幅居首。同时，参鸡汤等传统滋补食品客单价也呈现上升趋势。

截至7月2日，30.3%的平台用户已将酱蟹餐厅预约服务纳入旅行行程，已有374名以上海外游客完成预约。

数据说明外国游客的消费偏好正由炸鸡、韩式烤肉等美食，逐步转向酱蟹、鳗鱼及传统滋补料理等更具韩国本土特色的饮食体验。

外国游客的旅行方式也在发生变化，由过去以知名景点观光为主，转向深入街区、传统市场、社区餐馆和便利店等生活场景，体验当地居民的日常生活。

连锁便利店品牌CU发布的数据显示，今年1月至5月，海外支付工具交易金额同比增长65.7%。生活用品连锁店大创（Daiso）今年4月海外银行卡消费金额较3月增长60%。业内认为，随着"生活圈旅游"兴起，外国游客更加注重通过饮食等方式感受韩国日常生活和文化。

专家表示，近年来外国游客更倾向于品尝韩国人日常食用的美食，因此旅游业应更加注重挖掘韩国饮食背后的文化内涵，将美食打造为文化体验内容，而不仅仅是消费商品。例如，通过介绍韩国夏季食用参鸡汤以及传统"补身文化"的历史和习俗，帮助外国游客更加深入地了解韩国文化。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社