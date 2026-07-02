티웨이항공, 7~8월 소노호텔앤리조트 제휴 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- 티웨이항공이 2일 소노호텔앤리조트와 8월31일까지 항공·숙박 할인 행사를 진행한다고 밝혔다.
- 항공권 예약 고객은 소노호텔 5개 시설 객실을 9월30일까지 주중 최대 20% 할인받고 소노캄 제주 조식 30% 혜택도 제공받는다.
- 소노 예약 고객은 티웨이항공 국내선 최대 1만원·국제선 최대 6만원 항공 할인 쿠폰을 받아 국내선 10월31일·국제선 2027년 3월27일까지 이용한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 티웨이항공이 소노호텔앤리조트와 함께 항공권과 숙박을 함께 이용하는 고객을 위한 할인 프로모션을 7월부터 8월 31일까지 진행한다고 2일 밝혔다.
항공권을 예약한 고객은 소노호텔앤리조트의 패밀리·스위트 객실에서 주중 최대 20% 할인을 받을 수 있다. 할인 대상은 소노캄 제주, 소노벨 청송·천안, 소노벨·소노캄 델피노, 쏠비치 진도 등 5개 시설이며, 투숙 기간은 9월 30일까지다.
소노캄 제주는 조식도 30% 할인(1매당 최대 2인)을 별도로 제공한다.
이용 방법은 티웨이항공 이벤트 페이지에서 항공권 예약 정보를 입력하면 소노 숙박 할인 쿠폰 번호를 받는다. 이를 소노호텔앤리조트 홈페이지에 입력해 쿠폰을 다운로드하면 된다.
반대로 소노호텔앤리조트 객실을 예약한 고객도 혜택을 받을 수 있다. 객실 예약 완료 후 페이지 내 티웨이항공 제휴 배너를 클릭하면 항공권 예매 시 사용 가능한 쿠폰을 획득할 수 있다. 국내선은 최대 1만원, 국제선은 최대 6만원 할인이 가능하다. 탑승 기간은 국내선 10월 31일, 국제선 2027년 3월 27일까지다.
프로모션은 양사의 공식 홈페이지와 모바일 앱을 통해 진행된다.
yuniya@newspim.com