앱튼, 카티부스터 플랫폼 보유 '지피씨알' 최대주주 등극

AI 핵심 요약beta
- 앱튼은 2일 카티부스터·비만치료제 기술 보유 지피씨알에 100억원을 투자해 최대주주가 되겠다고 밝혔다.
- 투자금은 7월 20일·9월 21일·11월 20일에 나눠 납입되며 앱튼은 GPC-100과 GPR75 타겟 약물 독점 우선협상권을 확보한다.
- 미국 임상2상을 마친 GPC-100은 인비보 카티 치료 효과를 높이는 부스터 약물로 글로벌 카티 업체들과의 제휴가 기대된다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에이프로젠 자회사 앱튼이 카티부스터 플랫폼과 차세대 비만치료제 기술을 보유한 바이오벤처 지피씨알에 100억원을 투자해 최대주주가 된다.
앱튼은 2일 공시를 통해 지피씨알의 제3자배정 유상증자에 100억원을 출자한다고 밝혔다. 투자금은 3회에 걸쳐 납입되며, 7월 20일 30억원, 9월 21일 30억원, 11월 20일 40억원이 각각 입금된다. 출자 완료 시 앱튼은 지피씨알의 최대주주가 된다.
회사에 따르면 앱튼은 지피씨알의 GPC-100이 미국에서 임상 2상을 완료했다는 점을 투자 이유로 꼽았다. GPC-100은 인비보 카티(체내 직접 유전자 주입) 치료제 개발에 필수적인 부스터 약물이다.
앱튼 관계자는 "GPC-100 투약 시 혈액 내 T세포 수치가 7배에서 최대 10배 이상까지 한시적으로 높아진다"며 "적은 용량의 유전자만 넣어도 카티 세포의 수치가 크게 늘어 치료효과가 부스팅된다"고 설명했다.
카티(CAR-T)는 T세포에 암세포를 인식하는 유전자를 주입해 암세포를 선택적으로 제거하는 항암제다. 기존 카티 치료제는 환자 T세포를 체외로 꺼내 유전자를 삽입한 후 배양해 재주입하는 복잡한 과정을 거친다. 반면 인비보 카티는 환자 체내에서 직접 유전자를 주입하는 차세대 기술로, 치료 과정을 단순화할 수 있다. 다만 체내 T세포의 유전자 수용 비율이 낮아 대량의 유전자 투입이 필요한 한계가 있었다. GPC-100은 이 문제를 해결하는 솔루션으로 기대된다.
앱튼은 이번 투자를 통해 지피씨알의 최대주주가 될 뿐 아니라 GPC-100과 비만치료제로 개발 중인 GPR75 타겟 약물에 대한 독점적 우선협상권을 확보한다. GPR75는 유한양행, 리제네론 아스트라제네카 등 국내외 제약사들이 차세대 비만치료제 타겟으로 경쟁 중인 유전자다.
앱튼 김재섭 대표는 "GPC-100은 미국 임상 2상 완료로 체내 안전성이 검증된 약물"이라며 "임상 2상 결과가 공식 발표되면 글로벌 카티 업체들의 제휴 제안이 쇄도할 것으로 기대한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com