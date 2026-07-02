李在明：将忠清地区打造成世界级AI创新中心

纽斯频通讯社首尔7月2日电 韩国总统李在明2日表示，政府将把忠清地区打造成为引领人工智能（AI）时代的世界级创新中心，并将通过完善基础设施、优化产业布局等措施，全力支持企业扩大投资，推动地区均衡发展。

图为2日，韩国总统李在明出席忠清南道牙山市举行的"忠清地区尖端产业发展愿景国民报告会"并发表讲话。【图片=KTV截图】

李在明当天在忠清南道牙山市举行的"忠清地区尖端产业发展愿景国民报告会"上表示，政府将动用一切可利用的政策手段，为三星电子、SK海力士、赛尔群（Celltrion）等企业在忠清地区扩大投资提供支持。

根据当天公布的规划，忠清地区将推进总额约392万亿韩元的投资。其中，三星集团计划投资140万亿韩元，SK海力士投资100万亿韩元，赛尔群投资2万亿韩元，其他企业还计划向人工智能数据中心项目投资约150万亿韩元。

李在明表示，企业应按照效率原则选择投资地点，实现产业集聚，而非按照地区进行平均分配。政府的职责是完善电力、交通等基础设施，为企业创造更具竞争力的发展环境，让企业自主决定投资布局。

针对外界有关大型企业投资受到政府施压的说法，李在明表示，依靠行政干预或强制方式吸引企业投资属于过去政府主导经济时期的做法，不符合当前全球竞争环境，也无法增强产业竞争力。

李在明表示，韩国长期实行以首都地区和部分地区为中心的发展模式，导致地区发展失衡问题日益突出，首都地区过度集中已增加企业经营成本，并对国家可持续发展带来挑战。因此，推进地区均衡发展、疏解首都功能、实施地方主导型增长战略已成为当前重要任务。

不过，他同时强调，地区均衡发展不能按照政治逻辑或地方利益进行"平均分配"，而应坚持产业集聚和资源优化配置原则，提高整体发展效率。

李在明表示，忠清地区集聚了半导体、显示器、二次电池和生物医药四大尖端产业，具备较为完善的产业生态体系，是发展人工智能时代先进制造业的重要基地。

谈及三星电子扩大高带宽存储器（HBM）等项目投资时，李在明表示，相信企业此次投资将推动韩国尖端产业迈向新的发展阶段。他同时向赛尔群等企业持续推动产业创新表示肯定。

李在明表示，此次大规模投资不仅是扩大生产能力，更体现了韩国推动经济增长方式转型、实现高质量发展的决心。政府将推动企业、高校、科研机构和地方政府加强协同，共同完善产业创新体系。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社