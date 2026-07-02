롯데카드, 카드사 최초 통신3사 'AI 보이스피싱 탐지 솔루션' 도입

AI 핵심 요약beta
- 롯데카드가 2일 통신3사 AI 보이스피싱 탐지솔루션을 도입했다.
- 국내 카드사 최초로 FDS와 연계해 피해 예방체계를 고도화했다.
- 지난해 7월부터 올해 5월까지 3억2000만원 피해를 막았다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 롯데카드가 국내 카드사 가운데 최초로 이상거래탐지시스템(FDS)에 통신3사의 'AI 기반 보이스피싱 탐지 솔루션'을 도입해 피해 예방 체계를 고도화했다고 2일 밝혔다.
해당 AI 기반 솔루션은 통신3사와 코리아크레딧뷰로(KCB)의 제휴를 바탕으로 구동된다. 통신3사가 보유한 통신 정보와 AI 기술을 결합해 금융사가 고객의 보이스피싱 징후를 신속하게 탐지하고 이를 통해 사전 예방이 가능하도록 지원하는 구조다.
통신3사는 AI 데이터 분석을 거쳐 보이스피싱 위험도를 예측·분석한 뒤 이를 롯데카드 FDS 시스템과 실시간 연계한다. 롯데카드는 수신된 데이터를 바탕으로 고객의 피싱 의심 정황을 인지하면 즉시 해당 거래를 차단하는 등 대응 조치를 실행하게 된다.
롯데카드는 지난해 7월 SK텔레콤과 해당 솔루션의 시범 운영을 시작한 후 올해 1월 정식 도입했다. 이어 지난 2월에는 KT 및 LG유플러스와도 계약을 체결하며 통신3사 전체를 아우르는 협력 네트워크를 완성했다.
실제 파일럿 테스트 기간을 포함해 지난해 7월부터 올해 5월까지 이 솔루션을 활용한 결과, 총 3억 2000만원 규모의 보이스피싱 피해를 예방한 것으로 집계됐다.
이 외에도 롯데카드는 악성앱 설치 탐지 등 다각적인 예방 시스템을 가동 중이다. 이를 통해 지난해 탐지된 고객 대상 보이스피싱 시도 중 약 60억원에 달하는 피해를 사전에 차단하는 성과를 냈다.
롯데카드 관계자는 "보이스피싱 위험으로부터 고객을 보호하기 위해 통신3사와의 선제적 협력을 추진했다"며 "향후에도 안전한 금융거래 환경을 조성하기 위한 기술적 체계를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com