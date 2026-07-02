경기도기숙사, 하반기 정기 입사생 20일까지 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 2일 대학생·청년 주거비 경감 위해 13~20일 기숙사 하반기 입사생 모집했다
- 모집 정원은 대학생 1명과 청년 12명이며 온라인 신청 후 8월 23일부터 최대 22개월 거주 가능하다
- 경기도 거주 대학생·청년을 소득·면접 등으로 선발해 월 20만~25만원에 식사·헬스·취업지원 제공했다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 대학생과 청년의 주거비 부담 경감을 위해 오는 13일부터 20일까지 경기도기숙사 하반기 정기 입사생을 모집한다고 2일 밝혔다.
도에 따르면 모집 정원은 대학생 1명(장애인)과 청년 12명(15~39세)이다. 기존 입사생의 퇴사로 선발인원이 변동될 수 있다.
지원 자격은 6월 29일 기준으로 경기도에 주민등록을 두고 1년 이상 거주하거나 합산 10년 이상 거주한 대학생과 청년이다.
수원시 권선구 서둔동에 위치한 경기도기숙사는 3인실 91실 및 1인실 5실 등 총 96실 규모로 278명이 상주할 수 있다. 구내식당, 세탁실, 헬스장, 다목적 스포츠 공간이 마련돼 있으며 기숙사 앞 버스정류장과 가까운 수원역을 통해 등·하교와 출퇴근이 용이하다.
입사생은 월 20만~25만 원의 비용으로 조식과 석식, 스포츠 및 헬스 프로그램, 문화공감 프로그램, 취업 연계 서비스 등의 다양한 생활 지원을 받을 수 있다.
신청은 경기도기숙사 누리집에서 온라인으로 진행되며 최종 선발된 입사생은 8월 23일부터 입사할 예정이다. 연장 신청 시 최대 22개월까지 거주하는 것이 가능하다.
대학생은 학자금지원 구간 통지서의 소득 평가점수와 가산점에 따라 선발하고 청년은 건강보험료 납부확인서 기준으로 소득평가(30점), 독립계획서(30점), 면접심사(40점) 등을 종합 평가한다. 경기도는 예비자를 관리해 결원 발생 시 순차적으로 안내할 계획이다.
신청 기간 내 2학기 학자금지원 구간 통지서를 발급받지 못한 경우 1학기 통지서로 대체할 수 있다.
자세한 모집 요강과 제출 서류는 경기도기숙사 누리집과 카카오톡 채널에서 확인할 수 있다.
1141world@newspim.com