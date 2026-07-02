전북자치도·새만금개발청, 새만금 대도약 추진 논의

AI 핵심 요약beta
- 이원택 전북지사가 2일 문성요 청장과 간담회를 열고 새만금 현안 협업체계를 강화하기로 했다.
- 양 기관은 현대차 새만금 투자가 지역기업 참여와 일자리 창출, 추가 투자로 이어지도록 공동 대응하기로 했다.
- 새만금 기본계획 재수립과 핵심 인프라 적기 확보를 통해 새만금을 전북 성장 핵심 투자거점으로 만들기로 했다.
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새만금 기본계획 재수립 통한 개발전략 구체화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 전북도지사가 2일 도청에서 문성요 새만금개발청장과 간담회를 갖고 새만금 주요 현안의 속도감 있는 추진과 전북 성장기회 확보를 위해 협업체계를 강화하기로 했다고 밝혔다.
이날 간담회는 민선 9기 출범 이후 도지사와 새만금개발청장의 첫 공식 회동으로 최근 호남권 대형 투자 흐름 속에서 새만금이 전북 성장의 핵심 거점이 돼야 한다는 공감대 속에 마련됐다.
양 기관은 현대차의 새만금 투자계획이 개별 기업 유치에 그치지 않고 지역기업 참여와 양질의 일자리 창출, 추가 투자로 이어질 수 있도록 공동 대응하기로 했다.
또한 산업용지와 전력, 용수 등 기반시설을 적기에 확보해 기업 투자계획이 차질 없이 이행될 수 있도록 협력하기로 했다.
간담에서는 새만금 기본계획 재수립과 관련한 논의도 진행됐다. 변화된 투자환경과 개발수요를 반영해 새만금의 발전 방향을 구체화해야 한다는 데 의견을 모았다.
전북도는 산업용지와 전력 용수, 교통 물류 기반 등 핵심 인프라가 적기에 마련돼야 새만금이 실질적인 투자 거점으로 자리 잡을 수 있다는 입장이다.
이원택 도지사는 "호남권 대형 투자와 성장전략이 본격화되는 상황에서 전북이 소외돼서는 안 된다"며 "새만금이 전북 성장의 확실한 축이 되도록 도와 새만금개발청이 함께 대도약을 이뤄가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com