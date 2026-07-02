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김대기 "윤석열 정부는 몰락…어디에 영향력 미칠 것인가" 보석 호소

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  • 김대기 전 비서실장이 2일 보석 심문에서 증거인멸 우려를 부인했다.
  • 그는 윤석열 정부 몰락을 들며 영향력 행사는 불가능하다고 주장했다.
  • 재판부는 7월 22일 본재판을 열고 10월 말 선고를 검토했다.

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특검, 증거인멸 우려 표하며 보석 반대…"영장 재판부가 판단"
金 "기재부 떠난지 20년…예산 전용 불법 단정지을 상황 아냐"

[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '관저 이전 예산 전용' 혐의로 구속된 김대기 전 대통령실 비서실장이 보석 심문에서 "윤석열 정부가 몰락했는데, 어디에 영향력을 미칠 것인가"라며 보석을 호소했다.

김 전 실장은 2일 오전 서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽) 심리로 열린 보석 심문기일에서 자신에 대한 2차 종합특검팀(특별검사 권창영)의 증거인멸 우려에 이 같이 주장했다. 김 전 실장은 지난달 22일 구속돼 같은달 30일 보석을 청구했다.

특검팀은 이날 "보석과 관련해 특검의 불허 판단은 증거인멸 우려"라며 "법원의 영장 발부 사안이기도 한데, 구속 이후 공판준비기일까지 사정변경이 있는지 의문"이라고 지적했다. 이어 "이는 구속 전 피의자 심문 과정에서도 충분히 설명했고, 소명됐다고 판단해 영장 재판부가 발부한 것"이라고 강조했다.

그러면서 "공사 자금은 기본적으로 대통령실 관저와 집무실을 사용하는 대통령실에서 예산을 당연히 집행해야 한다"며 김 전 실장이 받는 예산 전용 혐의에 대해 부연 설명하기도 했다.

서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 2일 '관저 이선 예산 전용' 혐의로 구속된 김대기 전 대통령실 비서실장에 대한 보석 심문기일을 진행했다. 사진은 김 전 실장이 사건 관련 피의자 조사를 받기 위해 경기 과천시에 마련된 2차 종합특검팀 사무실에 출석하고 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

이에 대해 김 전 실장은 "특검은 기획재정부 출신이라 기재부에 영향을 미칠 것 아니냐고 한다"면서 "제가 기재부를 떠난 것도 20년이 됐다. 2007년 노무현 정부 마지막 예산실장을 하고 떠났다"고 반박했다.

그러면서 "특검은 제가 증거인멸의 우려가 있다고 했지만, 윤석열 정부는 몰락했다"며 "어디에 영향력을 미칠 것인가"라고 반문했다.

김 전 실장은 종합특검의 공소제기에 대해서도 문제를 제기했다. 김 전 실장은 "특검에서는 행안부 예산 전용을 불법이라고 단정짓지만, 이게 불법이라고 단정지을 상황은 아니라고 생각한다"며 "이 건에 대해 감사원 감사도 했고, 국회 결산에서도 위법이라고 한 적이 없다"고 설명했다.

그러면서 "정부가 지급할 돈이라면 오른쪽 주머니에서 내든, 왼쪽 주머니에서 내든지 큰 상관이 없다고 생각한다"며 "예산은 행정부 재량"이라고 강조했다.

김 전 실장 측 변호인들 역시 "무죄 가능성이 있는 피고인에 대한 구속은 받아들일 수 없다"면서 "대통령 관저에 대해서는 예비비가 편성돼 있었고, 그 돈이 행정안전부 예산으로 집행돼 김 전 실장의 개인적 이익과 전혀 무관하다"고 주장했다.

이날 보석 심문과 함께 진행된 1차 공판준비기일에서 재판부는 한 차례 더 공판준비기일을 가진 뒤 7월 22일부터 본 재판을 진행하기로 했다. 특검에서는 증인으로 24명을 신청했고, 이 사건에 김 전 실장과 함께 기소된 이상민 전 행정안전부 장관 측에서 증인 2명을 신청했다.

재판부는 10월 초 공판 종결과 함께 빠르면 10월 말 선고를 진행할 계획이다.

right@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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