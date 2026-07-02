단양강 위 617m '감동의 길'…'시루섬 기적의 다리' 전면 개장

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1972년 대홍수 실화 품은 스토리 관광지…하루 3000명 발길

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 = 물 위에 길이 열렸다. 그리고 그 길 위에는 '기적의 기억'이 얹혔다.

충북 단양군이 새 관광 랜드마크로 내세운 '시루섬 기적의 다리'가 임시운영을 마치고 본격적인 상시 운영에 들어가며 관광객들의 발길을 끌고 있다.

시루섬 기적의다리를 찾은 방문객들.[사진=단양군] 2026.07.02 choys2299@newspim.com

단양군은 2일 "지난 5월 16일부터 6월 28일까지 주말 임시운영을 통해 안전성과 운영체계를 점검한 뒤 정상 운영에 돌입했다"고 밝혔다.

이와 함께 기존 '시루섬생태탐방교'라는 명칭도 '시루섬 기적의 다리'로 공식 확정했다.

새 이름에는 사연이 담겼다.

1972년 남한강 대홍수 당시 시루섬 주민 198명이 작은 물탱크 위에 올라 서로를 지탱하며 목숨을 지켜낸 '시루섬의 기적'에서 착안했다.

단양군은 이 공동체 정신을 기억하는 상징 공간으로 다리를 조성했다.

총연장 617m, 폭 1.8m의 보행 현수교인 이 다리는 단양강과 시루섬을 잇는다.

다리 위에 서면 단양강 물줄기와 소백산 능선이 한눈에 들어온다.

여기에 '기적의 서사'까지 더해지며 단순한 이동 통로를 넘어 체험형 관광 콘텐츠로 자리매김하고 있다.

흥행 조짐도 뚜렷하다.

임시운영 기간 하루 평균 약 3000명이 찾으며 기대감을 입증했다.

방문객들은 "풍경뿐 아니라 이야기가 있는 다리"라는 반응을 보였고 군은 차별화된 관광자원으로 성장 가능성을 확인했다.

단양군은 앞으로 야간 경관 조명과 역사문화 콘텐츠를 확충과 만천하스카이워크·단양강 잔도·단양역 복합관광단지와 연계한 관광벨트를 구축할 계획이다.

이 다리를 단양강 관광축의 핵심 거점으로 삼아 체류형 관광을 확대하겠다는 구상이다.

김문근 단양군수는 "자연과 감동적인 역사가 어우러진 단양의 새로운 상징"이라며 "전국 관광객에게 특별한 추억을 선사할 수 있도록 운영에 만전을 기하겠다"고 했다.

'시루섬 기적의 다리'는 오전 9시 30분부터 오후 6시까지 운영되며 매주 화요일은 안전 점검을 위해 휴장한다.



choys2299@newspim.com