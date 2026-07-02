진천군, 초평 금곡지구 경제자유구역 지정 시동

AI 핵심 요약beta
- 진천군은 2일 캐나다 인프라기업과 금곡지구 개발 협력 온라인 회의를 했다.
- 군은 금곡지구를 첨단산업·물류·친환경 주거가 결합된 스마트 복합도시로 조성하겠다고 밝혔다.
- 군은 경제자유구역 지정을 추진하며 토지 보상 부담 감소와 우수한 입지 여건을 앞세워 해외 민간 자본 유치에 나선다고 했다.
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[진=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 초평 금곡지구의 경제자유구역 지정을 추진하며 글로벌 투자 유치를 위한 '해외 세일즈'에 착수했다.
캐나다계 인프라 투자기업과 첫 협력 논의에 나서며 외자 유치 기반 마련에 속도를 내는 모습이다.
진군은 2일 오전 군청에서 캐나다계 글로벌 인프라 투자기업 아마데우스 그룹(Amadeus Group) 브란코 사르카닌 회장과 개발 협력을 위한 1대 1 온라인 영상회의를 했다.
이날 회의는 경제자유구역 지정 추진에 앞서 글로벌 민간 투자 수요를 파악하고 실효성 있는 외자 유치 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
회의에서는 군의 입지 여건과 금곡지구 투자가치, 경제자유구역 지정 시 인센티브 등이 소개됐고 아마데우스 측의 투자 구상 청취와 질의응답이 이어졌다.
군은 금곡지구를 첨단산업과 고부가 물류, 친환경 주거, 상업·문화 기능이 결합된 '스마트 복합도시'로 조성한다는 구상을 제시했다.
특히 전체 부지의 약 86%가 군유지로 확보돼 있어 토지 보상 부담이 적고 사업 추진 속도를 높일 수 있다는 점을 강조했다.
입지 여건도 강점으로 내세웠다.
중부고속도로와 인접해 수도권과 주요 항만 접근성이 뛰어나고, 청주 오창 첨단산업단지와 가까워 산업 시너지 효과가 기대된다는 설명이다.
반경 5km 내 충북혁신도시가 위치해 교육·의료·문화 등 정주 인프라 활용이 가능한 점도 부각했다.
김명식 군수는 "이번 회의를 통해 금곡지구의 투자 가능성을 공유하고 협력 방안을 논의했다"며 "지속적인 협의를 통해 경제자유구역 지정과 투자유치 기반을 마련하겠다"고 말했다.
군은 향후 회의 결과를 바탕으로 해외 민간 자본 유치를 위한 구체적 방안을 마련할 계획이다.
baek3413@newspim.com