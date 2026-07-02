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2026.07.02 (목)
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[인터뷰] 김희수 전북자치도의회 의장 "가고 싶은 의회·살기 좋은 전북 실현"

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  • 김희수 의장이 2일 민생 중심 의정과 협치로 신뢰받는 전북도의회를 만들겠다고 밝혔다.
  • 소수 의견 존중과 열린 소통, 전문성·청렴도 강화를 통해 '가고 싶은 의회 살기 좋은 전북'을 구현하겠다고 했다.
  • 새만금 미래산업 육성과 현대차 투자 지원으로 지역경제 활성화와 청년 일자리 창출에 의회 역량을 집중하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"민생 중심 협치 강화와 신뢰받는 의회 구현" 의지
"새만금 미래산업 지원·지방의회 전문성 확대 추진"

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김희수 제13대 전북자치도의회 의장은 2일 뉴스핌과 인터뷰를 통해 "민생 중심의 현장 의정과 협치를 바탕으로 도민에게 신뢰받는 의회를 만들겠다"고 밝혔다.

또 "소수 의견을 존중하는 열린 의회 운영과 청렴도 향상 그리고 의회 전문성 강화를 통해 '가고 싶은 의회 살기 좋은 전북'을 실현하겠다"는 비전을 제시했다.

아울러 "새만금 미래산업 육성과 현대차그룹 투자 지원을 통해 지역경제 활성화와 청년 일자리 창출에도 의회 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

제13대 전북특별자치도의회 김희수 의장[사진=전북자치도의회]2026.07.02 gojongwin@newspim.com

다음은 일문일답.

- 제13대 전북특별자치도의회 전반기 의장으로 선출된 소감은.
▲제13대 전북특별자치도의회 전반기 의장이라는 중책을 맡겨준 동료 의원들과 도민께 감사한다. 무엇보다 막중한 책임감과 사명감을 느낀다.

그 신뢰의 무게를 늘 마음에 새기겠다. 의회가 도민의 기대에 부응하고 전북의 미래를 함께 설계하는 중심이 될 수 있도록 최선을 다하겠다.

- 다수의 초선 의원이 합류해 새로운 의회에 대한 기대가 크지만 절대다수 정당 체제에 대한 우려도 있는데.
▲이번 13대 의회는 과반이 넘는 유능한 초선 의원들과 함께 출범했다. 어느 때보다 역동적인 변화의 출발선에 서 있다고 생각한다.

새로운 시각과 열정 그리고 도전의 에너지가 의회에 활력을 불어넣고 전북의 가능성을 여는 원동력이 될 것으로 기대한다.

이러한 변화에 가장 필요한 것은 균형과 동행이다. 초선 의원들의 열정이 현실의 벽에 부딪히지 않도록 언제든 기댈 수 있는 든든한 버팀목이 되겠다.

도민의 다양한 목소리를 수렴하는 것은 의회의 기본 책무다. 다수당이 책임 있게 의회를 이끌되 소수 의견이 배제되지 않도록 제도와 절차를 더욱 촘촘하게 설계하겠다.

상임위원회 배정 과정에서 소수 야당 의원을 우선 배정하고 수시 간담회를 통해 의견을 듣겠다. 전북 발전에는 여야가 따로 없다. 의장은 서로 다른 목소리를 조정하고 도민의 뜻을 하나로 모으는 자리라고 생각한다.

소수의 목소리도 경청하는 열린 의회와 균형 있는 의회를 만들겠다. 낮은 자세로 다양한 의견을 듣고 소통과 협치를 통해 신뢰받는 의회를 만들겠다.

- 새로운 환경 속에서 어떤 리더십을 보여줄 계획인가.
▲의장은 의원들이 마음껏 의정 역량을 펼칠 수 있도록 가장 낮은 곳에서 헌신하는 단단한 디딤돌이어야 한다. 새로운 구성의 의회일수록 속도보다 방향이 중요하고 다수보다 공감이 중요하다.

누구에게나 열린 자세로 소통하고 여야와 선후배 그리고 지역구와 비례대표 구분 없이 합리적인 의사 결정을 이끌어내는 든든한 동반자가 되겠다.

- '가고 싶은 의회 살기 좋은 전북'을 슬로건으로 제시했는데.
▲도의회는 도민의 일상과 가장 가까운 곳이어야 한다. 도민 누구나 편안하게 찾고 자유롭게 의견을 나누며 함께 변화를 만들어가는 공간이 돼야 한다.

의회의 문턱은 낮추고 소통은 넓혀 도민의 목소리에 더욱 귀 기울이겠다. 누구나 함께하고 싶은 의회를 만들고 도민이 체감하는 변화가 살기 좋은 전북으로 이어지도록 하겠다.

- 공약으로 협치와 신뢰받는 의회를 강조한 의미는.
▲지방의회는 지역 발전과 도민의 이익을 위해 존재한다. 다른 의견과 가치가 있더라도 출발점과 목표는 언제나 도민이어야 한다. 도청과 교육청을 건강하게 견제하면서도 도민이 체감하는 상생의 정치를 구현하겠다.

전북은 새만금을 중심으로 대규모 기업 투자와 미래산업 기반 조성이라는 중요한 전환점에 있다. 이런 현안은 정치적 이해를 넘어 전북의 미래를 함께 풀어가야 할 과제다. 중앙정부와 국회 협력을 포함한 정책 의회의 역할이 더욱 중요해지고 있다.

협치는 도민의 신뢰를 얻기 위한 과정이다. 좋은 성과를 위해서는 결과만큼 과정도 중요하다. 신뢰는 청렴과 원칙에서 시작된다고 생각한다. 엄격한 이해충돌 방지 기준을 적용해 권한 남용을 경계하고 공정성과 투명성을 높여 신뢰받는 의회를 만들겠다.

- 지방의회의 역할과 책임이 커지고 있다. 의회의 역량 강화를 위한 구상은.
▲ 강한 지방의회는 더 큰 권한이 아니라 깊이 있는 전문성과 이를 뒷받침하는 제도에서 완성된다고 생각한다. 확대된역할에 걸맞게 의회 자체의 역량을 키우는 환경을 만들겠다.

정책지원관을 1의원 1지원관 체제로 확대해 입법과 예산 그리고 정책 분석 역량을 강화하겠다. 조례 시행 추진관리단도 신설해 자치법규 이행과 예산 반영 여부를 철저히 점검하겠다.

전국 시도의회와 연대해 지방의회법 제정을 촉구하고 관련 법령 개정을 통해 예산편성권 독립도 추진하겠다.

- 도민들에게 전하고 싶은 말은.
▲ 지성감천의 각오로 일하겠다. 가장 낮은 곳에서 도민의 눈물을 닦고 민생의 중심에 서는 의장이 되겠다. 도민을 최우선으로 하는 의정활동으로 가고 싶은 의회와 살기 좋은 전북을 실현하겠다.

제13대 전북특별자치도의회가 새로운 출발을 시작했다. 도민의 따뜻한 격려와 변함없는 관심을 부탁드린다. 

gojongwin@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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