[인터뷰] 김희수 전북자치도의회 의장 "가고 싶은 의회·살기 좋은 전북 실현"

"민생 중심 협치 강화와 신뢰받는 의회 구현" 의지

"새만금 미래산업 지원·지방의회 전문성 확대 추진"

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김희수 제13대 전북자치도의회 의장은 2일 뉴스핌과 인터뷰를 통해 "민생 중심의 현장 의정과 협치를 바탕으로 도민에게 신뢰받는 의회를 만들겠다"고 밝혔다.

또 "소수 의견을 존중하는 열린 의회 운영과 청렴도 향상 그리고 의회 전문성 강화를 통해 '가고 싶은 의회 살기 좋은 전북'을 실현하겠다"는 비전을 제시했다.

아울러 "새만금 미래산업 육성과 현대차그룹 투자 지원을 통해 지역경제 활성화와 청년 일자리 창출에도 의회 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

제13대 전북특별자치도의회 김희수 의장[사진=전북자치도의회]2026.07.02 gojongwin@newspim.com

다음은 일문일답.

- 제13대 전북특별자치도의회 전반기 의장으로 선출된 소감은.

▲제13대 전북특별자치도의회 전반기 의장이라는 중책을 맡겨준 동료 의원들과 도민께 감사한다. 무엇보다 막중한 책임감과 사명감을 느낀다.

그 신뢰의 무게를 늘 마음에 새기겠다. 의회가 도민의 기대에 부응하고 전북의 미래를 함께 설계하는 중심이 될 수 있도록 최선을 다하겠다.

- 다수의 초선 의원이 합류해 새로운 의회에 대한 기대가 크지만 절대다수 정당 체제에 대한 우려도 있는데.

▲이번 13대 의회는 과반이 넘는 유능한 초선 의원들과 함께 출범했다. 어느 때보다 역동적인 변화의 출발선에 서 있다고 생각한다.

새로운 시각과 열정 그리고 도전의 에너지가 의회에 활력을 불어넣고 전북의 가능성을 여는 원동력이 될 것으로 기대한다.

이러한 변화에 가장 필요한 것은 균형과 동행이다. 초선 의원들의 열정이 현실의 벽에 부딪히지 않도록 언제든 기댈 수 있는 든든한 버팀목이 되겠다.

도민의 다양한 목소리를 수렴하는 것은 의회의 기본 책무다. 다수당이 책임 있게 의회를 이끌되 소수 의견이 배제되지 않도록 제도와 절차를 더욱 촘촘하게 설계하겠다.

상임위원회 배정 과정에서 소수 야당 의원을 우선 배정하고 수시 간담회를 통해 의견을 듣겠다. 전북 발전에는 여야가 따로 없다. 의장은 서로 다른 목소리를 조정하고 도민의 뜻을 하나로 모으는 자리라고 생각한다.

소수의 목소리도 경청하는 열린 의회와 균형 있는 의회를 만들겠다. 낮은 자세로 다양한 의견을 듣고 소통과 협치를 통해 신뢰받는 의회를 만들겠다.

- 새로운 환경 속에서 어떤 리더십을 보여줄 계획인가.

▲의장은 의원들이 마음껏 의정 역량을 펼칠 수 있도록 가장 낮은 곳에서 헌신하는 단단한 디딤돌이어야 한다. 새로운 구성의 의회일수록 속도보다 방향이 중요하고 다수보다 공감이 중요하다.

누구에게나 열린 자세로 소통하고 여야와 선후배 그리고 지역구와 비례대표 구분 없이 합리적인 의사 결정을 이끌어내는 든든한 동반자가 되겠다.

- '가고 싶은 의회 살기 좋은 전북'을 슬로건으로 제시했는데.

▲도의회는 도민의 일상과 가장 가까운 곳이어야 한다. 도민 누구나 편안하게 찾고 자유롭게 의견을 나누며 함께 변화를 만들어가는 공간이 돼야 한다.

의회의 문턱은 낮추고 소통은 넓혀 도민의 목소리에 더욱 귀 기울이겠다. 누구나 함께하고 싶은 의회를 만들고 도민이 체감하는 변화가 살기 좋은 전북으로 이어지도록 하겠다.

- 공약으로 협치와 신뢰받는 의회를 강조한 의미는.

▲지방의회는 지역 발전과 도민의 이익을 위해 존재한다. 다른 의견과 가치가 있더라도 출발점과 목표는 언제나 도민이어야 한다. 도청과 교육청을 건강하게 견제하면서도 도민이 체감하는 상생의 정치를 구현하겠다.

전북은 새만금을 중심으로 대규모 기업 투자와 미래산업 기반 조성이라는 중요한 전환점에 있다. 이런 현안은 정치적 이해를 넘어 전북의 미래를 함께 풀어가야 할 과제다. 중앙정부와 국회 협력을 포함한 정책 의회의 역할이 더욱 중요해지고 있다.

협치는 도민의 신뢰를 얻기 위한 과정이다. 좋은 성과를 위해서는 결과만큼 과정도 중요하다. 신뢰는 청렴과 원칙에서 시작된다고 생각한다. 엄격한 이해충돌 방지 기준을 적용해 권한 남용을 경계하고 공정성과 투명성을 높여 신뢰받는 의회를 만들겠다.

- 지방의회의 역할과 책임이 커지고 있다. 의회의 역량 강화를 위한 구상은.

▲ 강한 지방의회는 더 큰 권한이 아니라 깊이 있는 전문성과 이를 뒷받침하는 제도에서 완성된다고 생각한다. 확대된역할에 걸맞게 의회 자체의 역량을 키우는 환경을 만들겠다.

정책지원관을 1의원 1지원관 체제로 확대해 입법과 예산 그리고 정책 분석 역량을 강화하겠다. 조례 시행 추진관리단도 신설해 자치법규 이행과 예산 반영 여부를 철저히 점검하겠다.

전국 시도의회와 연대해 지방의회법 제정을 촉구하고 관련 법령 개정을 통해 예산편성권 독립도 추진하겠다.

- 도민들에게 전하고 싶은 말은.

▲ 지성감천의 각오로 일하겠다. 가장 낮은 곳에서 도민의 눈물을 닦고 민생의 중심에 서는 의장이 되겠다. 도민을 최우선으로 하는 의정활동으로 가고 싶은 의회와 살기 좋은 전북을 실현하겠다.

제13대 전북특별자치도의회가 새로운 출발을 시작했다. 도민의 따뜻한 격려와 변함없는 관심을 부탁드린다.

gojongwin@newspim.com