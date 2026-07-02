리센느, '체크인! 아이돌 빙고' 첫 주자…예능감 폭발 예고

AI 핵심 요약beta
- 걸그룹 리센느가 8일 엠넷플러스 '체크인! 아이돌 빙고' 첫 게스트로 출연했다
- '체크인! 아이돌 빙고'는 아이돌 애정템 빙고 레이스와 리센느 '프리티 걸' 라이브 무대를 담았다
- 엠넷플러스 신규 채널 '연지곤지'는 6일 오픈해 5개 프로그램을 순차 공개한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느가 엠넷플러스 신규 콘텐츠 '체크인! 아이돌 빙고'의 첫 게스트로 출격한다
엠넷플러스 '연지곤지 : YZKZ'는 K-팝 아이돌과 함께하는 뷰티 및 라이프스타일 장르 프로젝트로, 아이돌의 리얼한 뷰티 루틴과 라이프스타일을 데일리하게 즐길 수 있는 채널이 될 것으로 기대된다.
'연지곤지'는 총 5개의 프로그램으로 구성된다. 프로그램에는 트윈 미러쇼, 체크인! 아이돌 빙고, 컴백룩, 텐미닛 루틴, 팬스 초이스 페이스가 있다.
걸그룹 리센느가 1회 첫 주자로 출연하는 '체크인! 아이돌 빙고'는 단 하나의 캐리어에 애정템을 넣기 위한 아이돌들의 빙고 레이스를 담았다. 출연 아티스트들은 다양한 미션을 수행하며 빙고를 완성, 각자의 아이템을 사수한다. 아이돌이 실제로 애용하는 아이템을 발견하는 재미 또한 '체크인! 아이돌 빙고'의 관전 포인트가 될 전망이다. 빙고 게임 진행은 방송인 조나단이 맡는다.
공개된 '체크인! 아이돌 빙고' 1회 예고 영상은 빙고 게임에 나선 리센느의 치열한 승부를 엿볼 수 있게 한다. 급기야 조나단이 "녹화 잠깐 멈추고 갈까요?"라고 말하는 모습이 포착돼 뜨거웠던 열기를 짐작하게 한다. 영상 말미에는 리센느 멤버 미나미가 바닥에 주저앉는 모습까지 공개되며 첫 회부터 예능감을 폭발시킬 리센느의 활약을 기대하게 한다.
나아가 리센느의 리메이크 싱글 '프리티 걸'의 라이브 무대까지 예고돼 기대감을 드높인다. 리센느의 캐리어 속 필수 아이템뿐 아니라, 신곡 라이브를 먼저 만나볼 수 있는 '체크인! 아이돌 빙고' 1회는 오는 8일 오후 5시 엠넷플러스를 통해 첫 공개된다. 엠넷⑶에서는 다음 날 오후 7시 50분 방송될 예정이다.
한편, '연지곤지'는 오는 6일 엠넷플러스에서 채널을 전격 오픈한다. 같은 날 오후 5시 '트윈 미러쇼' 1회를 처음으로 공개하고, 이후 각 프로그램을 순차적으로 선보일 예정이다. 자세한 내용은 엠넷플러스 및 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.
moonddo00@newspim.com