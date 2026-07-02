韩国"MyK PESTA"落幕 K-POP与产业对接助力文化出海

纽斯频通讯社首尔7月2日电 涵盖K-POP、影视内容、美妆、美食、时尚和生活方式等韩国文化领域的"2026 MyK FESTA"在韩国京畿道高阳市落幕。主办方公布的数据显示，本届活动共吸引国内外观众约5.6万人次，其中外国游客约1.8万人次。

【图片=文体部提供】

本届"MyK FESTA"于6月25日至28日在高阳市KINTEX国际会展中心和松乃阁高阳举行，由文化体育观光部主办、韩国国际文化交流振兴院承办。活动集企业展示体验、文化交流、演出和出口洽谈于一体，旨在促进韩国文化产业与国际市场对接。

主办方介绍，本届活动观众人数超过去年的约4.6万人次，显示活动影响力进一步扩大。在KINTEX第一展馆设置的"MyK Street"展区，共有156家企业参展，包括农心、东亚制药、Musinsa、济州三多水等韩国品牌。农林畜产食品部、保健福祉部、海洋水产部、京畿北部警察厅以及保宁市、长兴郡等政府部门和地方政府也设立展位。

活动期间举办的"MyK Voice"交流活动邀请影视剧、动漫、韩流团体代表人物与观众互动。

6月26日至27日举行的"MyK Live"演唱会吸引国内外观众约2.6万人次，Highlight、TREASURE、RIIZE、Hearts2Hearts等艺人登台演出。

同期举行的"MyK Trade"出口及流通合作项目共有201家韩国企业和来自27个国家和地区的151家海外采购企业参加，开展一对一商务洽谈。今年还首次举办阿里巴巴国际站和Qoo10 Japan平台招商咨询活动，为韩国企业拓展线上销售渠道提供支持。

主办方表示，活动期间共举行约1900场商务洽谈，现场签署谅解备忘录（MOU）及合同17项。截至目前，现场成交金额约393.5亿韩元，后续意向合作金额约3891.7亿韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社