SKT, 한국서비스품질지수 27년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 2일 KS-SQI 이동통신 1위를 기록했다
- SK브로드밴드·텔링크가 인터넷·IPTV·국제전화 등에서 장기 1위를 이어가고 있다
- SKT는 장기고객 우대·로밍 할인·AI 보안 강화로 고객 서비스와 사회적 가치를 확대했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 한국표준협회가 주관하는 2026년도 한국서비스품질지수(KS-SQI) 조사에서 이동통신 부문 1위를 차지했다. 2000년 조사 시작 이래 27년간 1위를 유지한 것으로 전 산업군을 통틀어 유일한 성과다.
SK브로드밴드는 초고속인터넷 부문에서 12년 연속, IPTV 부문에서 8년 연속 1위를 달성했고 SK텔링크는 국제전화 부문에서 18년 연속, 알뜰폰 부문에서 4년 연속 1위를 기록했다.
KS-SQI는 한국표준협회가 국내 기업의 제품과 서비스 이용 고객을 대상으로 전문성, 진정성, 적극성, 사회적 가치 등 8개 영역의 만족도를 측정한 지표다.
SKT는 지난해 사이버 침해 사고 이후 고객 서비스 개선에 집중했다. 40년 이상 초장기 고객을 직접 만나 의견을 청취하고 장기 고객을 위해 고객센터 상담 프로세스를 단축하고 전담 상담원을 배치했다. 고객신뢰위원회와 고객자문단 등 독립 자문기구를 운영하며 고객 요구사항을 서비스에 반영하고 있다.
5월에는 요금제 결합 구조를 단순화하고 데이터 소진 후에도 기본 데이터를 계속 제공하는 혜택을 강화했다. 휴가 시즌을 맞아 8월 21일까지 로밍 데이터 제공량을 늘리고 2030 고객 대상으로 '첫 로밍 70% 할인' 프로모션을 시행 중이다.
T멤버십 혜택도 확대했다. 만 13~34세 고객을 위한 'Young Week'를 매달 운영하며 가입기간 10년 이상 장기고객을 위한 'T 장기고객 데이'를 통해 연말까지 미식, 공연, 엔터테인먼트 분야의 초청 이벤트를 진행할 계획이다.
사회적 가치 창출에도 나서고 있다. 취약계층을 대상으로 AI 케어 서비스를 제공하고 비전AI 기술을 활용해 발달장애인 돌봄을 지원한다. 임직원이 강사로 참여하는 '행복 AI 코딩스쿨'은 연말까지 160개 학교 약 5000명을 대상으로 교육을 진행할 예정이다.
보안 분야에서도 AI를 활용한 네트워크 보안 강화와 스팸·보이스피싱 차단 기술을 고도화하고 있다. 올해 1분기 동안 보이스피싱·스팸 약 1억8600만 건을 차단했다. SKT는 최근 '정보보호백서 2025'를 발간해 정보보호 활동을 공유하고 고객 보호 수준을 높이기 위한 개선을 지속할 방침이다.
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