앤로보틱스, 中 제니솜과 MOU 체결..."사족보행로봇 생산 추진"

AI 핵심 요약beta
- 앤로보틱스가 2일 제니솜로보틱스와 제휴했다.
- 국내 첫 사족보행로봇 대량생산 체계를 구축했다.
- 휴머노이드로 확장해 가격 경쟁력도 노린다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 앤로보틱스가 국내 최초로 사족보행로봇 대량생산 체계를 구축한다. 회사는 세계 최대 사족보행로봇 생산업체인 중국 제니솜로보틱스와 부품 공급망 및 생산 기술을 공유하는 전략적 제휴를 체결하고 국내 로봇 제조공장 설립을 본격화한다고 2일 밝혔다.
앤로보틱스는 경기도 성남의 제조 인프라를 기반으로 생산 라인을 먼저 구축한다. 제니솜로보틱스는 연간 1만대 규모의 양산 능력을 갖춘 세계 최대 사족보행로봇 제조기업이다. 앤로보틱스는 부품 공급망과 하드웨어 제조 노하우 공유를 통해 초기 생산 안정성을 빠르게 확보할 계획이다.
회사에 따르면 양사의 협력은 제조 효율성을 높이면서 핵심 기술 자립도를 유지하는 방식으로 진행된다. 하드웨어 부품은 글로벌 협력을 통해 원가를 낮추는 반면 로봇의 두뇌와 신경망에 해당하는 핵심 회로 설계 및 제어·운영 소프트웨어(OS)는 앤로보틱스의 독자 기술을 100% 적용한다.
생산 라인업은 단계적으로 고도화해 1차로 사족보행로봇을 우선 양산한 뒤 2차로 휴머노이드 로봇까지 생산 영역을 확장할 예정이다. 파일럿 라인을 통해 생산 최적화를 마친 후 향후 대량 생산 수요 증가에 맞춰 국내에 별도의 대규모 양산 공장을 추가로 건설할 방침이다.
앤로보틱스는 원가 절감과 효율적인 생산 시스템을 바탕으로 중국산 수입 로봇과 직접 경쟁이 가능한 가격 구조를 갖출 계획이다. 이를 통해 높은 비용 장벽으로 로봇 도입을 주저했던 국내 중소기업들도 산업 현장에 부담 없이 도입할 수 있는 맞춤형 로봇 솔루션을 제공한다는 전략이다.
앤로보틱스 관계자는 "독자 소프트웨어 기술력과 검증된 하드웨어 제조 인프라를 결합해 국내 중소기업의 산업 현장 혁신을 이끌고 글로벌 로봇 시장에서의 제조 경쟁력을 확보하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com