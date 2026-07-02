韩6月CPI同比涨3.2% 石油和农产品价格成主要推手

纽斯频通讯社世宗7月2日电 韩国国家数据处2日发布的《2026年6月消费者物价动向》显示，今年6月消费者价格指数（2020年=100）为119.99，环比上涨0.1%，同比上涨3.2%，连续两个月保持3%以上涨幅。受石油类产品价格大幅上涨及农林水产品价格涨幅扩大等因素影响，韩国物价持续走高。

【插图=AI提供】

按商品类别看，商品价格同比上涨3.8%，其中工业制品价格上涨4.4%。石油类产品价格同比上涨24.7%，拉动整体消费者物价上涨0.93个百分点。

国家数据处表示，这是自2022年7月以来石油类产品价格的最大同比涨幅。其中，汽油价格同比上涨23.1%，柴油上涨33.7%，煤油上涨23.1%。尽管6月份石油价格整体与5月份基本持平，但汽车用液化石油气（LPG）价格小幅上涨，带动石油类产品整体涨幅进一步扩大。

农林水产品价格同比上涨3.2%，高于5月份的2.2%。其中，水产品价格涨幅由5月份的5%回落至3.7%，但农产品价格由同比下降0.8%转为上涨1.1%，成为推动农林水产品价格上涨的主要因素。

服务价格同比上涨2.6%，其中个人服务价格上涨3.4%，公共服务上涨1.6%，房租上涨1.0%。个人服务中，餐饮价格上涨2.6%，除餐饮外其他个人服务价格上涨3.9%。服务价格涨幅较5月份的2.8%回落至2.6%。

按支出类别划分，交通价格同比上涨11.1%，涨幅居各类别首位，对整体物价上涨贡献1.11个百分点。娱乐和文化价格上涨5.4%，其他商品和服务价格上涨4.2%，餐饮和住宿价格上涨2.7%，食品及非酒精饮料价格上涨2%。

反映居民生活成本变化的生活物价指数环比上涨0.1%，同比上涨3.4%。按经济合作与发展组织（OECD）统计口径计算，剔除食品和能源后的核心价格指数同比上涨2.5%，与5月份持平；剔除农产品和石油类产品后的核心价格指数同比上涨2.4%，较5月份回落0.1个百分点。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社