여성 고용 늘리면 고용률·GDP 동반 상승…35~54세 효과 가장 커

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35~54세 여성 취업 시 여성 고용률 10.54%p 상승

경력 인정·성차별 개선·가족친화 문화 과제로

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 생산인구 감소에 대응하기 위해 여성 고용 확대를 주요 노동시장 전략으로 삼아야 한다는 국책연구기관 분석이 나왔다.

한국여성정책연구원은 생산인구 감소에 대응하기 위한 여성 고용 확대 방안을 담은 '생산인구 감소에 대응하는 여성 고용 확대 전략 연구'의 주요 분석 결과를 발표했다고 2일 밝혔다.

생산인구 감소 대응엔 여성 고용 확대가 필요하다는 메시지를 담은 일러스트. [AI 일러스트=챗GPT]

이번 연구는 여성 비경제활동인구가 취업할 경우 고용률이 어떻게 달라지는지 시나리오별로 분석하고 여성 고용 확대가 국내총생산(GDP)과 세수 등에 미치는 경제적 효과를 추정했다. 미취업 청년 여성과 경력단절여성, 취업 청년 여성, 기업 인사담당자 등을 대상으로 한 집단심층면접 결과도 반영했다.

연구진은 경제활동인구조사 자료를 활용해 여성 비경제활동인구가 취업하는 8가지 시나리오를 분석했다. 여성 실업자만 취업하는 경우부터 여성 실업자와 비경제활동인구 전체가 취업하는 경우, 연령대별로 19~34세·35~54세·55~64세 여성 실업자와 비경제활동인구가 취업하는 경우 등이 포함됐다.

분석 결과 여성 비경제활동인구의 노동시장 참여는 고용률 개선에 뚜렷한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 만 35~54세 여성의 노동시장 참여를 늘리는 것이 고용률 개선에 가장 효과적인 것으로 분석됐다.

만 35~54세 여성 실업자와 비경제활동인구가 모두 취업하는 시나리오에서는 여성 고용률이 54.74%에서 65.28%로 10.54%포인트(p) 높아지는 것으로 추정됐다. 전체 고용률도 62.71%에서 68.05%로 5.34%p 상승하는 것으로 나타났다.

이는 결혼과 임신, 출산, 돌봄 등으로 노동시장을 떠난 35~54세 여성의 경제활동 참여를 높이는 것이 생산인구 감소 대응의 핵심 과제라는 점을 보여준다. 여성 고용 확대 정책이 전 연령대를 포괄하되 경력단절 이후 재취업과 경력 유지를 위한 정책을 정교하게 설계할 필요가 있다는 의미다.

여성 고용률 상승은 경제 전체에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 분석됐다. 여성 고용률이 높아지는 시나리오일수록 전체 명목 GDP도 증가하는 경향을 보였다.

35~54세 여성 실업자와 비경제활동인구가 모두 취업하는 시나리오에서는 총 명목 GDP가 3860조~4661조원 수준으로 추정됐다. 증가액은 1311조~2112조원으로 나타났다. 55~64세 여성의 실업자와 비경제활동인구가 모두 취업하는 시나리오에서도 GDP 증가액은 841조~1309조원으로 추정됐다.

전기택 한국여성정책연구원 선임연구위원은 "이번 분석은 여성 고용 확대가 생산인구 감소에 대응하기 위한 중요한 정책 수단이 될 수 있음을 보여준다"며 "특히 35~54세 여성의 노동시장 참여를 높이는 것이 고용률 개선에 효과적인 것으로 나타난 만큼 경력단절 이후 재취업 지원과 경력 유지 정책을 더 정교하게 설계할 필요가 있다"고 밝혔다.

연구진은 여성 고용 확대를 위한 핵심 과제로 고부가가치 직업교육훈련 확대, 다양한 일자리 경험 프로그램 제공, 객관적이고 표준화된 구인 기업 정보 제공, 채용 단계의 경력 인정 기준 표준화 등을 제안했다.

노동시장 전 과정에서 성차별 점검을 강화하고 성별 임금 격차 공개와 개선 계획 이행을 촉진해야 한다는 제언도 담겼다. 기업의 성별 다양성 확보와 가족친화조직문화 형성 지원도 필요한 과제로 제시됐다.

김종숙 한국여성정책연구원장은 "생산가능인구가 줄어드는 상황에서 여성 고용 확대는 노동시장 활력을 높이기 위한 중요한 전략"이라며 "여성에게 더 많은 일자리 기회를 제공하는 것과 함께 그 일자리가 안정적인 경력으로 이어지도록 해야 한다"고 강조했다.

jane94@newspim.com