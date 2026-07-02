조현준 회장, 'K-전력 기기' 수주 잭팟...효성重, 호주서 3100억원 규모 수주

AI 핵심 요약beta
- 효성중공업이 1일 호주 오스넷과 3100억원 규모 전력기기 장기공급계약을 체결했다.
- 이번 계약으로 향후 5년간 호주 빅토리아주 송전망에 초고압 전력기기를 독점 공급하게 됐다.
- 조현준 회장의 선제적 시장 전략과 글로벌 파트너십 경영이 호주 에너지 전환 시장에서 독보적 입지 확보로 이어졌다는 평가다.
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조현준 회장 "단순 공급자 아닌 국가 에너지정책에 기여할 수 있는 파트너"
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 조현준 효성 회장이 호주 전력시장에서 다시 한번 '잭팟'을 터뜨렸다.
효성중공업은 지난 1일 호주 빅토리아주 유일 송전망 운영사인 오스넷(AusNet)과 초고압변압기, 리액터 등 전력기기 장기공급계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 예상되는 총 수주액은 약 3100억원 규모다. 이 계약으로 효성중공업은 향후 5년간 호주 빅토리아주 송전망에 초고압 전력기기를 독점 공급하게 됐다.
이는 지난 3월 호주 퀸즐랜드주에서 수주한 1425억원 규모 에너지저장장치(ESS) 프로젝트에 연이은 대규모 수주다.
조 회장은 "호주는 에너지 전환의 속도와 규모 면에서 세계에서 가장 역동적인 시장 중 하나다. 앞으로도 HVDC, STATCOM 등 차세대 전력망 솔루션까지 협력을 확대하며 호주 에너지 전환을 함께 이끄는 파트너가 되겠다"고 밝혔다.
이번 장기공급계약은 효성 조현준 회장이 강조해온 글로벌 파트너십 경영의 결실이라는 평가다.
효성중공업이 호주 시장에서 독보적인 입지를 확보할 수 있었던 배경에는 조현준 회장의 선제적인 시장 전략이 있었다. 조 회장은 일찍부터 호주가 태양광·풍력·수력 등 풍부한 재생에너지 자원을 기반으로 빠르게 에너지 전환을 추진하는 시장이라는 점에 주목해왔다.
조 회장은 "호주는 풍부한 재생에너지 자원과 넓은 국토를 바탕으로 장거리 송전망과 전력계통 안정화 기술에 대한 수요가 지속적으로 확대되는 전략적 시장"이라며 "단순 전력설비 공급업체가 아니라, 호주의 에너지정책에 솔루션을 제공할 수 있는 파트너가 되어야 한다"고 강조해왔다.
tack@newspim.com