부산시, 자율방재단과 함께 폭염 대응 안전캠페인…시민 건강 보호

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 2일 서면일대서 폭염대응 캠페인을 했다
- 자율방재단 200여명이 행동요령 안내와 온열예방 물품을 나눴다
- 부산시는 폭염 대비 생활속 예방수칙 홍보에 힘쓰겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 본격적인 무더위를 앞두고 자율방재단과 함께 폭염 대응 행동요령 홍보에 나선다.
시는 2일 오후 2시 서면 일대에서 부산시 자율방재단연합회가 시민과 함께하는 '폭염대응 안전캠페인'을 전개한다고 밝혔다.
이번 캠페인은 지난해 11월 새 임원단 선출 이후 연합회가 처음 나서는 공식 활동이다.
행사에는 연합회 회원과 16개 구·군 자율방재단원 등 200여명이 참여한다. 단원들은 서면 도심 일대를 돌며 폭염 대응 행동요령을 안내하고 온열질환 예방 물품과 얼음 생수를 나눠주며 시민 대상 안전수칙 홍보를 진행한다.
시는 최근 기후변화로 폭염 강도와 기간이 모두 늘어난 점을 감안해 생활 속 예방수칙을 집중 알릴 계획이다.
무더위 기상상황 확인, 한낮 야외활동 자제, 야외활동 시 신체 노출 최소화, 시원한 장소에서의 충분한 휴식, 지속적인 수분 섭취, 가족·이웃의 안전 살피기 등이 핵심 내용이다.
김기환 시민안전실장은 "시민공동체 방재 활동의 중심인 자율방재단과 협력해 폭염에 취약한 주변 어르신과 이웃이 없는지 세심하게 살피며 여름철 폭염 대응에 힘을 쏟겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com