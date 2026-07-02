韩半导体出口持续创新高 全年出口额有望首破1万亿美元

纽斯频通讯社世宗7月2日电 韩国半导体出口持续保持强劲增长势头。在半导体出口带动下，政府预计，今年全年出口额有望首破1万亿美元大关，韩国出口规模也有望进一步提升全球排名。

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产业通商部1日公布的初步统计数据显示，今年6月韩国出口额达1022.5亿美元，同比增长70.9%，单月出口额史上首次突破1000亿美元。

其中，半导体出口额达448.2亿美元，同比增长199.5%，月度出口额首次突破400亿美元，继续成为推动韩国出口增长的主要动力。

数据显示，今年上半年韩国累计出口额为4967亿美元，同比增长48.4%；其中半导体出口同比增长163%。

韩国政府认为，随着当前出口增长势头持续，全年出口额有望首次突破1万亿美元。业内预计，若下半年半导体价格继续保持上涨，全年出口额还有望接近1.1万亿美元。

数据显示，今年6月DDR5 16Gb DRAM价格约为40美元，高于3月份的31美元；同期128Gb NAND闪存价格由17.7美元升至28.8美元，为半导体出口提供支撑。

在半导体等主力出口产品带动下，韩国出口规模继续扩大。数据显示，今年1月至4月，韩国累计出口额达3066亿美元，同比增长40.9%，仅次于中国、美国、德国和荷兰，位居全球第五。

同期，日本累计出口额为2555亿美元，同比增长6.3%。产业通商部表示，随着5月和6月出口数据继续增长，韩国与日本等国家之间的出口规模差距有望进一步扩大，并继续缩小与排名第四的荷兰之间的差距。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社