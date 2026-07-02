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[르포] "데이터로 먼저 달린다"…베일 벗은 현대차·기아 '디지털 남양연구소'

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AI 핵심 요약

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  • 현대차·기아가 1일 남양기술연구소에서 디지털 R&D 공정을 공개했다.
  • 적층제조·와이어카·드라이빙 시뮬레이터·3D 스캔으로 실차 이전 단계에서 설계와 기능을 데이터로 검증한다.
  • SDV 시대 대응 위해 개발 초기부터 가상공간과 자동화로 문제를 줄여 품질과 개발 효율을 높이고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

실물 제작 전 가상공간서 먼저 달린다
'SDV 시대' 이끌 디지털 R&D 전환

[화성=뉴스핌] 이찬우 기자 = "차를 만들기 전에, 데이터 위에서 먼저 달린다."

현대차·기아 '남양기술연구소'의 연구개발(R&D) 현장은 더 이상 실물 차량만으로 움직이지 않았다. 금형 없이 부품을 만들고, 차체 없이 수백 개 제어기를 연결해 기능을 검증했다. 실제 주행에 앞서 가상공간에서 차량의 움직임을 구현하고, 완성차의 작은 단차와 틈새까지 로봇 팔과 3D 스캐너로 측정했다.

전동화와 자율주행, 커넥티드 기술이 고도화되고 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시대가 본격화되면서 차량의 전기·전자 아키텍처와 소프트웨어 구조는 갈수록 복잡해지고 있다. 현대차·기아는 이 같은 변화에 대응하기 위해 차량 개발 전 과정에 디지털 기술을 접목하고 있다. 개발 기간을 줄이고 제품 품질을 높이기 위한 R&D 방식의 전환이다.

현대차그룹 남양기술연구소 WAAM 장비가 금속을 적층하는 모습. [사진=현대차그룹]

1일 찾은 경기 화성시 현대차·기아 남양기술연구소에서는 이 같은 변화가 한눈에 들어왔다. 이날 관람은 AMS(Advanced Mobility Solutions)동의 적층 제조 솔루션 센터, 노바랩을 시작으로 드라이빙 시뮬레이터, 디지털 측정 센터 순으로 이어졌다. 네 공간은 서로 다른 기술을 다루고 있었지만 방향은 같았다. 실제 차를 만들기 전 데이터와 가상환경, 자동화 장비로 먼저 만들고 검증하는 것이다.

첫 번째로 찾은 적층 제조 솔루션 센터(AMSC)는 자동차 부품 제작 방식의 변화를 보여주는 공간이었다. 이곳에서는 금형 없이 설계 데이터만으로 다양한 형상의 부품을 만든다. 기존 제조 방식으로는 제작이 까다로운 복잡한 구조의 부품도 3D 프린팅 기술을 활용하면 비교적 빠르게 구현할 수 있다.

액상 레진을 경화시켜 적층제조를 하는 모습. [사진=현대차그룹]

현장에는 액상 레진을 자외선으로 굳혀 부품을 만드는 장비와 금속 와이어를 녹여 한 층씩 쌓아 올리는 WAAM 장비 등이 자리했다. 로봇 암이 움직이며 금속을 적층하는 모습은 기존 자동차 공장에서 떠올리기 쉬운 프레스와 용접 중심의 풍경과는 달랐다. 현대차 포니의 사이드 실 부품도 전시돼 있었다. 실제 부품을 3D 스캔한 뒤 적층 제조로 원형과 질감을 복원한 사례다.

적층 제조는 단순한 시제품 제작을 넘어 활용 범위를 넓히고 있다. 헤리티지 차량 복원, 모터스포츠 경량 부품, 단종 모델의 A/S 부품, 연구개발용 부품 제작 등으로 쓰임새가 확장되는 모습이다. 자동차 개발 과정에서 반복 제작과 수정이 필요한 부품을 빠르게 구현할 수 있다는 점도 장점이다.

제어기와 기능 검증을 위해 제작된 와이어카의 모습. [사진=현대차그룹]

다음으로 향한 노바랩은 SDV 시대의 복잡한 전장 구조를 검증하는 공간이었다. 이곳에는 완성된 차체가 없었다. 대신 차량 제어기와 전장 부품, 와이어링 하네스를 실제 차량처럼 연결한 '와이어카'가 줄지어 있었다.

대형 차종의 경우 제어기와 전장 부품은 수백 개에 달하고, 와이어링 커넥터 역시 촘촘하게 연결된다. 노바랩은 이런 복잡한 시스템을 차체 없이 구성해 기능과 통신, 진단 오류를 사전에 찾아낸다.

현대차그룹 남양연구소 와이어카를 활용해 차량 기능과 제어기 검증을 하는 연구원의 모습. [사진=현대차그룹]

검증 셀에서는 공조, 램프, 시트 등 차량 기능이 자동으로 점검됐다. 전압 조건을 바꾸자 클러스터의 온도 표시와 경고 메시지가 달라지는 장면도 확인됐다. 이동식 소형 다이나모미터는 주행 상황을 모사했고, ADAS 시뮬레이터는 스마트 크루즈 컨트롤, 후측방 충돌 경고, 차로 유지 보조, 전방 충돌방지 보조 등 주행 보조 기능을 검증했다.

차량 한 대에 들어가는 소프트웨어와 전장 부품이 늘어나면서 실차 제작 이후 문제를 찾는 방식만으로는 개발 효율을 높이기 어렵다. 노바랩은 실차 이전 단계에서 문제를 먼저 확인하는 역할을 한다. 현대차·기아는 와이어카 기반 검증을 통해 개발 과정에서 발생할 수 있는 오류를 줄이고, 양산 전 품질 안정성을 높인다는 방침이다.

현대차그룹 남양연구소 드라이빙 시뮬레이터 외관. [사진=현대차그룹]

이어 찾은 드라이빙 시뮬레이터 스튜디오는 실제 차가 도로를 달리기 전 가상공간에서 주행 성능을 개발·검증하는 곳이었다. 270도 곡면 스크린에는 9개의 4K 프로젝터가 도로 환경을 투사한다. 콕핏에는 스티어링 휠과 시트, 페달 등 양산차 부품이 적용돼 실제 차량 조작 환경과 유사하게 구성됐다.

이 장비는 전후·좌우·상하 움직임과 롤, 피치, 요 등 6자유도 운동을 구현한다. 남양연구소 주행시험장은 1㎜ 단위로 정밀 스캔돼 노면의 경사와 요철, 과속방지턱, 아스팔트 질감까지 가상공간에 옮겨졌다. 노면에서 올라오는 미세 진동도 구현해 실제 주행과 가까운 평가 환경을 만든다.

내부에서 바라본 드라이빙 시뮬레이터의 모습. [사진=현대차그룹]

드라이빙 시뮬레이터의 핵심은 실차 제작 전 다양한 주행 조건을 빠르게 검증할 수 있다는 점이다. 부품 특성이나 차량 설정값을 바꾸면 가상 환경에서 곧바로 주행 평가가 가능하다.

개발자는 실제 도로와 시험장을 반복 주행하기 전 디지털 환경에서 차량의 움직임을 먼저 확인할 수 있다. 고성능차와 전동화 차량처럼 세밀한 조향·제동·차체 제어가 중요한 모델일수록 활용도가 높아지는 이유다.

현대차그룹 남양연구소 광학식 3D 스캐너로 수치 측정을 하는 모습. [사진=현대차그룹]

마지막으로 둘러본 디지털 측정 센터(DMC)는 차량의 보이지 않는 품질을 데이터로 관리하는 공간이었다. 도어와 후드, 테일게이트 같은 무빙 부품은 로봇 암에 장착된 광학식 3D 스캐너가 형상을 빠르게 읽어냈다. 차량의 뼈대인 바디 스트럭처는 3차원 좌표 측정기(CMM)가 정밀하게 측정했다.

차체의 작은 단차와 틈새는 단순한 외관 문제가 아니다. 주행 중 소음이나 누수, 조립 품질 저하로 이어질 수 있다. DMC는 외관 품질, NVH, 수밀, 기능 및 조립성 등을 데이터로 관리한다. 차 한 대의 수많은 측정 포인트와 평가 항목이 숫자로 바뀌고, 이 데이터는 최적의 조립 상태를 찾거나 개선 방향을 도출하는 데 활용된다.

계측된 변형량을 점검하는 연구원의 모습. [사진=현대차그룹]

남양기술연구소에서 본 네 공간은 자동차 개발의 무게중심이 바뀌고 있음을 보여줬다. 과거에는 실물 차량을 만들고 시험하면서 문제를 찾아가는 방식이 중심이었다면, 이제는 가상공간과 데이터, 자동화 장비로 개발 초기부터 문제를 줄여가는 방식으로 진화하고 있다.

자동차가 출시 이후에도 계속 업데이트되는 SDV 시대로 들어서면서 개발 현장의 역할도 달라지고 있다. 차량은 더 복잡해졌고, 품질 기준은 더 촘촘해졌다. 현대차·기아가 남양기술연구소에서 공개한 R&D 디지털 전환 현장은 미래차 자체보다 미래차를 만드는 방식의 변화를 보여주는 장면이었다. 자동차 개발은 이미 디지털 위에서 먼저 달리고 있었다.

chanw@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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