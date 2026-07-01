진병영 함양군수 취임…"체감 성과로 함양 발전 이끌겠다"

AI 핵심 요약beta
- 진병영 함양군수가 1일 취임식 열고 민선9기 출범했다
- 연간 관광객 1000만명·청년일자리 2000개 창출 목표로 제시했다
- 웰니스관광·스마트행정·지역경제·복지 4대 군정방침 내놨다
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[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 재선에 성공한 진병영 경남 함양군수가 연간 관광객 1000만 명 유치와 청년 일자리 2000개 창출을 핵심 목표로 제시하며 민선 9기 군정 운영에 공식 착수했다.
함양군은 1일 함양문화예술회관 대공연장에서 도·군의원과 기관·사회단체장, 향우, 군민 등 500여 명이 참석한 가운데 제44대 진병영 군수 취임식을 개최했다고 밝혔다. 진 군수는 취임에 앞서 충혼탑을 참배하며 각오를 다졌다.
취임식은 국민의례, 군정 홍보영상 상영, 취임선서, 취임사, 축하 행사, 군민가 제창 순으로 진행됐다. 축전과 축하영상도 함께 상영됐다.
진 군수는 취임사에서 "지난 4년에 대한 평가를 넘어 함양의 발전을 멈추지 말고 반드시 완성하라는 군민의 뜻"이라며 "군민이 체감하는 성과를 통해 더 큰 함양의 미래를 완성하겠다"고 말했다.
그러면서 "민선 8기가 함양의 미래를 위한 기반을 다지고 가능성을 확인한 시기였다면 민선 9기는 그 기반 위에서 군민의 삶 속 변화를 만들어 내는 성과의 시간이 될 것"이라고 강조했다.
이어 "계획보다 실행으로, 약속보다 성과로, 말보다 결과로 군민 여러분께 보답하겠다"면서 실천 중심의 군정 운영 의지를 드러냈다.
진 군수는 민선 8기에 이어 '힘찬도약! 함께여는 함양'을 민선 9기 군정지표로 계승해 웰니스 문화관광, 스마트 도시행정, 선순환 지역경제, 모두의 동행복지 등 4대 군정방침을 제시했다.
핵심 목표로는 연간 관광객 1000만 명 유치와 청년 일자리 2000개 창출을 내세웠다.
진 군수는 관광과 산업, 정주환경이 연계된 지역 발전 구상을 밝히며 지속 가능한 지역 기반 조성 의지를 나타냈다.
취임식 이후 진 군수는 참석자들과 인사를 나누며 민선 9기 군정 출발을 함께했다.
yun0114@newspim.com