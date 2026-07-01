김현수 하동군수 취임…"가장 낮은 곳에서 답을 찾겠다"

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신뢰행정 등 5대 군정 비전 제시

군민 의견 반영 현장 중심 행정 약속

[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 인구 감소와 지역경제 침체 등 구조적 위기에 놓인 경남 하동군이 민선9기 출범과 함께 '군민과 함께 성장하는 미래 하동'을 내걸고 새로운 군정 운영에 들어갔다.

군은 1일 하동문화예술회관 대공연장에서 군민과 향우, 기관·사회단체장, 언론인, 공무원 등 500여 명이 참석한 가운데 '민선 9기 제46대 김현수 하동군수 취임식'을 개최했다고 밝혔다.

김현수 경남 하동군수가 1일 문화예술회관 대공연장에서 열린 취임식에서 취임선서를 하고 있다.[사진=하동군] 2026.07.01

김현수 군수는 이날 오전 군청 집무실에서 사무 인계·인수서에 첫 결재를 하며 민선9기 군정의 공식 업무를 시작했다. 이어 문화예술회관에서 열린 취임식에서 앞으로 4년간 하동군정의 방향과 비전을 제시하며 군민과 함께하는 군정 출범을 선언했다.

취임식은 하동군립예술단과 지역 예술인의 식전 공연을 시작으로 군수 약력 소개, 취임선서, 취임사, 축사, 축하영상 상영, 민선9기 비전 선포 퍼포먼스, 군민의 노래 제창 순으로 진행됐다.

행사장에서는 이재명 대통령 축전을 비롯해 국회의원, 경남도지사, 국내외 자매도시 관계자들의 축하 메시지와 함께 13개 읍·면 군민이 민선9기에 바라는 희망을 전하는 영상이 상영돼 군정에 대한 주민 요구를 공유하는 자리도 마련됐다.

황갑선 전국하동향우회장은 취임을 축하하며 고향사랑기부금 1000만 원을 전달했다. 군은 이를 지역 현안 해결과 주민 삶의 질 제고에 활용할 계획이다는 입장이다.

취임식 하이라이트인 '민선9기 비전 선포 퍼포먼스'에서 김 군수와 군민 대표들은 함께 무대에 올라 새로운 하동의 미래 비전을 선포하며 군민과 함께 도약하는 출발을 다짐했다.

김현수 군수는 취임사에서 "군민 위에 군림하지 않고 가장 낮은 곳에서 답을 찾겠다"며 "오직 하동의 발전과 군민의 행복만을 생각하는 책임지는 하동 사람이 되겠다"고 말했다. 그러면서 "인구 감소와 고령화, 침체된 지역경제 등 하동이 구조적인 위기에 직면해 있지만 섬진강과 지리산이 품은 자연환경과 역사·문화 자산은 위기를 기회로 바꿀 경쟁력"이라고 강조했다.

김 군수는 민선9기 군정의 핵심 비전으로 '군민과 함께 성장하는 지속 가능한 미래 하동'을 제시하고 사람과 기업이 모이는 활력경제 도시, 미래 농업을 선도하는 스마트 농생명 도시, 요람에서 무덤까지 행복한 따뜻한 복지 도시, 머물고 싶은 문화관광 명품도시, 군민과 함께하는 신뢰행정 등 5대 군정 비전을 내놓았다.

경제 분야에서는 광역 교통망 확충과 기업 유치, 청년·소상공인 창업 지원을 통해 양질의 일자리를 만들고 청년이 다시 찾는 '돌아오는 하동'을 구현하겠다는 구상을 밝혔다. 지역경제 선순환 구조를 구축해 군민 소득 기반을 넓히겠다는 계획도 함께 제시했다.

농업 분야에서는 ICT 기반 스마트농업과 스마트팜, 농산물 가공산업을 육성해 농업의 부가가치를 높이고 청년농업인 육성과 귀농·귀촌 활성화를 통해 미래 농업 기반을 구축하겠다고 했다.

복지 분야에서는 어르신 돌봄과 건강한 노후 지원, 촘촘한 돌봄체계 구축, 청년 정착 지원, 사회적 약자를 위한 복지 확대, 생활밀착형 의료서비스 강화 등을 통해 전 세대가 생활 여건 개선을 체감할 수 있는 복지 도시 조성을 추진하겠다고 밝혔다.

관광·문화 분야에서는 섬진강과 지리산을 중심으로 체류형 웰니스 관광을 육성하고 문화예술 콘텐츠와 야간관광, 사계절 관광상품을 확대해 관광이 지역경제를 뒷받침하는 문화관광 도시를 만들겠다는 방향을 제시했다.

행정 분야에서는 군민 목소리를 정책 출발점으로 삼는 현장 중심 행정과 데이터 기반 스마트 행정, 공정하고 투명한 인사 운영, 적극행정 확산을 통해 군민에게 신뢰받는 행정을 구현하겠다고 했다.

김 군수는 "군민 한 분 한 분의 목소리를 군정의 가장 중요한 기준으로 삼아 군민의 삶이 먼저인 섬김행정을 실현하겠다"고 다짐했다.

또 "지난날의 반목과 갈등은 내려놓고 이제는 하동의 미래를 위해 하나가 되어야 할 때"라며 "군민과 함께 더 높이, 더 멀리 도약하는 하동을 만들어 가겠다"고 약속했다.

취임식 이후 김 군수는 노인장애인종합복지관을 찾아 어르신과 장애인에게 점심을 배식하며 현장의 의견을 들었고 충혼탑 참배와 군청 광장 기념식수, 간부공무원 상견례를 통해 군정 운영 방향을 공유했다. 이어 하동군의회 개원식에 참석하며 민선9기 첫 공식 일정을 마무리했다.

news2349@newspim.com