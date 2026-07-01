도성훈 인천시교육감 "학생 성공시대 완성"

AI 핵심 요약beta
- 도성훈 인천시교육감이 1일 취임식하고 5기 업무를 시작했다.
- 도 교육감은 인천 첫 3선 교육감으로 당선돼 재선에 이어 연임했다.
- 읽걷쓰 AI를 핵심 정책으로 4년간 학생 성공시대를 추진하겠다고 했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =도성훈 인천시교육감이 1일 직선 5기 교육감 취임식을 갖고 공식 업무를 시작했다. 진보 성향의 도 교육감은 지난 6·3 인천시교육감 선거에서 승리해 인천에서 처음으로 3선 교육감이 됐다.
도 교육감은 취임사에서 앞으로 4년간 '읽걷쓰(읽기·걷기·쓰기) AI'를 핵심 정책으로 추진하며 학생 성공시대를 완성하겠다고 밝혔다.
그는 "교육은 아이들을 하나의 잣대로 줄 세우는 것이 아니라 저마다의 고유한 결을 발견하고 그 결대로 성장하도록 돕는 것이다"며 "지난 8년은 이 철학을 지키기 위한 도전의 과정이었다"고 했다.
도 교육감은 "책상 위에서 안일하게 답을 찾지 않고 현장에서 교육공동체의 목소리를 가장 먼저 듣겠다"며 "구호가 아닌 실천으로, 약속이 아닌 결과로 보여드리겠다"고 강조했다.
이날 취임식에서는 인천교육에 대한 학생·학부모·교직원·시민의 바람을 담은 '약속의 책' 전달식이 진행됐다..또 장애와 비장애의 경계를 넘어 다양한 세대가 함께하는 '온해피 하모니플러스 오케스트라'의 축하 공연이 많은 박수를 받았다.
hjk01@newspim.com