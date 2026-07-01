추미애 경기지사 취임 첫 날 1호 결재는 'K-반도체 혁신 대책'

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"강한 성장 반도체로 경제 1번지 구현...기업 투자 지원 체계 구축"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 신임 경기도지사는 1일 '반도체 초격차를 위한 K-반도체 혁신 대책'의 내용을 담은 결재를 진행했다고 밝혔다.

추미애 신임 경기도지사는 1일 '반도체 초격차를 위한 K-반도체 혁신 대책'의 내용을 담은 결재를 진행했다고 밝혔다. [사진=경기도]

도에 따르면 이 대책은 반도체 생태계의 속도전을 본격 추진하기 위한 것으로 도지사 직속의 반도체전략위원회를 구성하고 핵심 인프라 지원 및 민관 협력체계 구축에 중점을 둔다.

추 지사는 대책 발표에서 "이번 계획은 민선9기 정책 목표인 '강한 성장 반도체로 경제1번지 구현'을 위한 것"이라고 언급하며 "정부의 대한민국 대도약 메가 프로젝트와의 연계를 통해 신속한 반도체 클러스터 조성과 기업 투자 지원 체계를 구축하는 데 주안점을 둔다"고 설명했다.

이번 대책은 8월 시행 예정인 '반도체 특별법'에 대응하며 삼성전자와 SK하이닉스 등의 대규모 투자계획이 무리 없이 진행될 수 있도록 행정적인 지원 체계와 상생 거버넌스를 구축하는 데 집중하고 있다.

대책의 주요 내용에는 ▲세계 최대 K-반도체 생태계 조기 완성 ▲반도체 속도전 추진: 팹 건설 기간을 획기적으로 단축하고 생산능력 5년 내 2배 확대 ▲K-반도체 생태계의 미래 성장 전략 등 3대 추진전략이 포함돼 있다.

추미애 신임 경기도지사는 1일 '반도체 초격차를 위한 K-반도체 혁신 대책'의 내용을 담은 결재를 진행했다고 밝혔다. [사진=경기도]

경기도는 수원(R&D), 용인(제조·소부장), 화성(제조·소부장), 성남(팹리스), 안성(소부장), 평택(제조·소부장), 오산(소부장), 이천(제조) 등을 연결하는 세계 수준의 K-반도체 생태계를 조기에 완성할 계획을 세우고 있다. 이를 위해 수도권 생산거점의 조기 완성을 목표로 하는 '속도전' 전략과 연계해 도지사가 직접 추진키로 했다.

추 지사는 반도체전략위원회를 즉시 구성해 정부 및 중앙행정기관과 소통을 강화하고 대통령 주재의 '반도체 경쟁력 강화 특별위원회'와의 정례 협의를 공식 제안할 예정이다. 또한 국회와 지방자치단체 등이 참여하는 'K-반도체 클러스터 완성 협의체'도 구성할 계획이다.

K-반도체 생태계 미래 성장을 위해서는 경기미래투자공사를 설립하고 팹리스 200개 육성을 추진하며 용인 이동과 오산 세교3 공공주택지구에 기숙사와 임대주택을 적시에 공급해 정주 환경을 개선할 예정이다.

이번 대책은 도지사가 직접 주도하는 중앙과 지방, 기업 간 협력을 구축하고 민선9기 반도체 핵심 공약을 조기에 실현하는 데 기여할 것으로 기대된다.

추미애 신임 경기도지사는 1일 '반도체 초격차를 위한 K-반도체 혁신 대책'의 내용을 담은 결재를 진행했다고 밝혔다. [사진=경기도]

경기도는 하반기 중 반도체전략위원회 및 K-반도체 클러스터 완성 협의체의 세부계획을 수립해 즉각 실행하며 대통령 주재의 특별위원회에 경기도 제안과제를 제출할 예정이다.

1141world@newspim.com