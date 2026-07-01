토스인슈어런스, 첫 리크루팅 페이지 '뉴 스탠다드' 공개

AI 핵심 요약beta
- 토스인슈어런스가 1일 설계사 상시채용용 브랜드 페이지 '뉴 스탠다드'를 개설했다고 밝혔다다
- 새 웹페이지에 오피스 인프라·트레이닝·프로모션 등 설계사 성장 지원 체계를 상세 소개했다
- 무경력자 맞춤 콘텐츠와 재직 후기·직무 설명회 연동으로 설계사 영입 핵심 소통 창구로 육성할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스인슈어런스가 소속 보험설계사(IA)를 상시 모집하기 위한 전용 브랜드 페이지인 '뉴 스탠다드'를 개설하고 설계사 채용 강화를 본격화한다고 1일 밝혔다.
이번에 도입된 '뉴 스탠다드'는 토스인슈어런스가 소속 설계사의 관점에서 구축한 지원 체계와 실제 근무 환경을 소개하기 위해 기획한 첫 리크루팅 전용 웹페이지다. 이 페이지는 '토스가 세운 보험의 새로운 기준'이라는 메시지를 바탕으로 설계사들의 전반적인 업무 방식과 성장 인프라를 구직자에게 전달하는 데 초점을 맞췄다.
토스인슈어런스 사내 디자인 조직이 기획 단계부터 참여해 시각적 콘셉트와 메시지 체계를 정립했으며 지원자가 회사 내 영업 환경을 보다 명확히 파악할 수 있도록 사용자 경험(UX)을 설계했다. 이를 통해 구직자는 입사 후의 성장 단계를 쉽게 파악할 수 있다.
이와 함께 전국 주요 거점에 마련된 오피스 인프라와 체계적인 보험 설계 트레이닝 프로그램, 분기별 프로모션 등 새로 합류한 설계사들이 초기 시장에 안착할 수 있도록 돕는 실질적인 혜택 요소를 상세히 수록했다.
보험 영업 경험이 없는 무경력 지원자를 위한 별도의 맞춤형 콘텐츠도 배치했다. 사내에서 우수한 성과를 기록한 기존 설계사들의 생생한 재직 후기를 비롯해 직무에 대한 이해를 돕는 오프라인 직무 설명회 참가 신청 경로를 함께 연동했다.
토스인슈어런스 관계자는 "뉴 스탠다드 페이지가 자사 설계사 채용에 관심을 둔 지원자들이 초기 진입부터 정착 단계까지 필요한 정보를 얻는 핵심 소통 창구가 되길 희망한다"며 "향후 온·오프라인 채널을 결합한 다양한 캠페인을 전개해 업계를 대표하는 설계사 영입 브랜드로 정착시킬 계획"이라고 전했다.
eoyn2@newspim.com