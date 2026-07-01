[AI 부동산 투데이] 서울 평당 분양가 6천만원 돌파…국평 '20억' 가나

7월 1일 AI가 꼽은 건설·부동산 이슈

5월 서울 민간아파트 평균 분양가 6355만원

국토부 감사 후속 조치…인천공항 주차권 제도 손질

평균보다 비싼 대장 단지…핵심 입지 몸값 부각

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 7월 1일 건설·부동산 시장에서는 서울 민간아파트 분양가격이 3.3㎡당 6355만원까지 오르며 분양시장 부담이 다시 커졌습니다. 공항 주차장 운영 개선과 지역 대표 단지 몸값 상승 사례도 함께 나오면서 이용자 편의와 주택시장 양극화가 주요 이슈로 떠올랐습니다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 서울 분양가 3.3㎡당 6000만원 첫 돌파

서울 민간아파트 분양가격이 사상 처음 3.3㎡당 6000만원을 넘어섰습니다. 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 지난 5월 말 기준 서울 민간아파트 평균 분양가는 ㎡당 1922만4000원으로 전월보다 8.85% 상승했습니다. 3.3㎡ 기준으로 환산하면 6355만원입니다. 서울 분양가가 6000만원대에 진입한 것은 HUG 통계 작성 이후 처음입니다.

최근 동작구에서 공급된 고분양가 단지가 서울 평균을 끌어올린 것으로 분석됩니다. 노량진8구역 '아크로 리버스카이'는 3.3㎡당 7733만원, 흑석11구역 '써밋 더힐'은 8540만원에 분양됐습니다. 공사비와 금융비용 상승이 이어지는 가운데 서울 청약시장에서는 전용 84㎡ 기준 분양가 20억원대가 더 이상 강남권만의 사례가 아니라는 인식도 커지고 있습니다.

◆ 인천공항, 직원 정기권 줄이고 여객 주차공간 확대

인천국제공항공사는 국토교통부 감사 후속조치로 상주직원 정기주차권 운영 체계를 전면 개편합니다. 공사는 이날부터 기존 정기권 3만여건을 무효화하고 신규 발급 기준을 강화합니다. 발급 기준은 기존 '업무상 필요성'에서 '업무상 반드시 필요한 경우'로 바뀝니다. 발급 규모도 기존보다 50% 이내로 줄이는 것이 목표입니다. 공사 직원 정기권은 기존 3500매에서 400매 수준으로 축소됩니다.

단기주차장은 임산부, 장애인, 긴급 출동 차량 등 공항 운영에 필요한 차량을 제외하고 대부분 여객용으로 전환됩니다. 이번 조치로 상주직원 주차공간은 기존 대비 59% 수준으로 줄고, 전체 여객 주차장 기준 최소 500면 이상의 여객 전용 구역이 확보될 전망입니다. 24시간 운영되는 공항 특성상 심야 출퇴근 보완책 마련도 과제로 남았습니다.

◆ 같은 지역도 3억원 차이…대장 단지 쏠림 심화

주택시장에서는 같은 지역 안에서도 핵심 입지와 일반 단지 간 가격 격차가 커지고 있습니다. 집값 조정기에도 교통, 학군, 상업시설 등 주거 여건이 우수한 지역 대표 단지는 상대적으로 가격 방어력이 높다는 평가가 나옵니다. 프롭테크 업체 '호갱노노'에 따르면 최근 1개월 기준 인천 연수구 송도동 아파트의 3.3㎡당 평균가는 2268만원으로 집계됐습니다.

센트럴파크 앞 입지를 갖춘 '송도센트럴파크푸르지오'는 3.3㎡당 가격이 3224만원으로 송도동 평균을 크게 웃돌았습니다. 전용 84㎡ 기준으로 환산하면 같은 송도동 평균보다 약 3억2000만원 높은 수준입니다. 업계에서는 시장 불확실성이 커질수록 생활 인프라와 상징성을 갖춘 대장 단지로 수요가 집중되는 흐름이 이어질 것으로 보고 있습니다.

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