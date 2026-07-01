국토부, 여름철 철도 안전대응 점검…"침수·레일 변형 대비"

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홍지선 국토차관, 구로 철도교통관제센터 방문

비상상황 통제·상황전파 체계 등 확인

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 여름철 재난에 대비해 철도 안전운행 관리체계 점검에 나섰다. 집중호우에 따른 선로 침수와 사면 유실, 폭염에 따른 레일 변형 등 위험요인에 대해 선제 대응을 강화하겠다는 취지다.

홍지선 국토교통부 제2차관이 1일 오후 서울시 구로구에 위치한 철도교통관제센터를 방문해 여름철 집중호우·폭염 등 재난에 대비한 철도 안전운행 대응체계를 점검하고, 24시간 철도 안전을 책임지고 있는 현장 관제사들을 격려하고 있다. [사진=국토부]

1일 국토부는 홍지선 제2차관이 서울 구로구 철도교통관제센터를 방문해 여름철 집중호우·폭염 등 재난에 대비한 철도 안전운행 대응체계를 점검했다고 밝혔다.

철도교통관제센터는 전국 국가철도의 열차 운행을 실시간으로 감시·제어하는 시설이다. 철도사고 등 비상상황이 발생할 경우 열차 운행을 통제하고 사고 복구를 관리하는 등 철도 안전운행의 핵심 역할을 맡고 있다.

홍 차관은 이날 여름철 집중호우와 폭염에 대비한 취약시설 점검 및 안전설비 관리 현황을 살폈다. 비상상황 발생 시 열차 운행 통제, 상황전파, 관계기관 협력체계 등 철도 안전운행 대응체계도 집중 점검했다.

그는 "기후변화로 여름철 재난이 대형화·일상화되고 있는 만큼 다양한 위험 상황에 대비해 철저한 사전 준비와 선제적인 대응이 무엇보다 중요하다"며 "집중호우에 따른 선로 침수와 사면 유실, 폭염에 따른 레일 변형 등 다양한 위험요인에 대해 실시간 상황관리와 신속한 안전조치가 이뤄질 수 있도록 만반의 대응태세를 갖춰 달라"고 당부했다.

취약시설 사전 점검과 관계기관 협력체계 강화도 주문했다. 시설물 피해가 발생할 경우 신속한 복구를 통해 열차 운행안전을 확보하고, 운행장애에 따른 국민 불편을 최소화할 수 있도록 사전 안내와 정보 제공에도 만전을 기해달라고 강조했다.

홍 차관은 24시간 근무 중인 현장 관제사들도 격려했다. 그는 "국민이 안심하고 철도를 이용할 수 있도록 철도 안전을 책임진다는 사명감을 갖고 열차 운행안전 확보에 최선을 다해 달라"고 말했다.

이어 "정부도 안정적인 환경에서 근무할 수 있도록 근무여건 개선과 안전관리 강화에 적극 노력하겠다"고 부연했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 홍지선 국토교통부 제2차관은 어디를 방문했나요?

A. 홍지선 국토교통부 제2차관은 서울 구로구 철도교통관제센터를 방문했습니다. 여름철 집중호우와 폭염 등 재난에 대비한 철도 안전운행 대응체계를 점검하기 위한 방문입니다.

Q. 철도교통관제센터는 어떤 역할을 하나요?

A. 철도교통관제센터는 전국 국가철도의 열차 운행을 실시간으로 감시하고 제어하는 시설입니다. 철도사고 등 비상상황이 발생하면 열차 운행을 통제하고 사고 복구를 관리하는 등 철도 안전운행의 핵심 역할을 맡고 있습니다.

Q. 이날 중점적으로 점검한 내용은 무엇인가요?

A. 홍 차관은 여름철 집중호우와 폭염에 대비한 취약시설 점검과 안전설비 관리 현황을 살폈습니다. 비상상황 발생 시 열차 운행 통제, 상황전파, 관계기관 협력체계 등도 집중 점검했습니다.

Q. 여름철 철도 운행에서 우려되는 위험요인은 무엇인가요?

A. 집중호우에 따른 선로 침수와 사면 유실, 폭염에 따른 레일 변형 등이 주요 위험요인으로 언급됐습니다. 홍 차관은 이런 상황에 대비해 실시간 상황관리와 신속한 안전조치가 이뤄질 수 있도록 대응태세를 갖춰달라고 당부했습니다.

Q. 홍 차관은 현장 관제사들에게 어떤 메시지를 전했나요?

A. 홍 차관은 24시간 근무 중인 현장 관제사들을 격려하며 철도 안전을 책임진다는 사명감으로 열차 운행안전 확보에 최선을 다해달라고 말했습니다. 또 정부도 안정적인 근무환경 조성과 안전관리 강화에 노력하겠다고 밝혔습니다.

chulsoofriend@newspim.com