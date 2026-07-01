하나카드, '무빙카드' 출시… "3일 연속 결제 시 혜택 2배"

AI 핵심 요약beta
- 하나카드가 1일 신상품 '무빙카드'를 출시해 3일 연속 결제 시 2배 적립 혜택을 제공한다고 밝혔다
- 무빙카드는 올데이·온라인·플레이·라이프·글로벌 등 5가지 모드로 소비 패턴에 맞춰 혜택을 전환할 수 있다
- 하나금융그룹 우대와 트래블로그 스위치로 계열사 이용 시 추가 혜택과 해외 환전·수수료 면제 혜택을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나카드가 대표 상품인 '트래블로그'의 흥행을 이어갈 신상품 '무빙(MOVING)카드'를 출시한다고 1일 밝혔다.
이번에 선보인 무빙카드는 '3일 연속 결제 시 혜택이 2배로 확대되는 서비스'를 핵심으로 내세웠다. 하나카드는 이용자의 소비 패턴 변화에 맞춰 유연하게 혜택을 변경할 수 있다는 점을 상품의 주요 특징으로 꼽았다.
우선 무빙카드는 카드를 사용할수록 혜택 범위를 넓혀주는 '3일 연속 쓰면 2배 적립' 서비스를 도입했다. 이용자가 3일 연속으로 카드를 사용하면, 다음 날부터 ▲국내외 가맹점 ▲온라인 간편결제 ▲커피 ▲편의점 ▲온·오프라인 쇼핑 등 주요 업종에서의 적립률이 기존의 2배로 적용된다.
또한 이용자의 라이프스타일 변화에 맞춰 한 장의 카드로 서비스 혜택을 전환할 수 있는 '모드 변경 서비스'도 제공한다. 무빙카드는 소비 패턴에 따라 ▲올데이 ▲온라인 ▲플레이 ▲라이프 ▲글로벌 등 총 5가지 모드로 구성된다.
각 모드별 혜택을 살펴보면, 올데이는 대중교통과 온라인 쇼핑 등 일상 전반의 혜택을 제공하며, 온라인은 AI 및 디지털 구독 시 50%를 돌려주는 혜택에 집중했다. 플레이는 커피·편의점·배달 등 생활 밀착형, 라이프는 온·오프라인 쇼핑 혜택을 지원한다. 글로벌 모드는 해외 여행과 해외 직구 이용자를 위한 결제 혜택을 담았다.
이와 함께 하나금융그룹의 주요 계열사 상품을 동시에 이용할 경우 추가 혜택을 부여하는 '하나금융그룹 우대 서비스'도 포함됐다. 무빙카드 소지자 중 하나은행 결제계좌 및 급여이체 계좌를 신규로 설정한 고객에게는 1년간 매달 메가MGC커피 아메리카노 쿠폰 1장을 증정한다.
하나증권 계좌를 신규 개설하면 국내주식매수쿠폰 2만원을, 카드를 보유만 해도 1만원을 지급한다. 하나손해보험의 경우 자동차 보험 신규 가입 시 3만 하나머니, 갱신 시 2만 하나머니를 적립해 준다.
여기에 '트래블로그 스위치' 서비스를 적용해 별도의 트래블로그 카드 발급 없이 모든 통화 무료 환전(환율 우대 100%)과 해외 이용 수수료, 해외 ATM 인출 수수료 면제 혜택을 제공한다.
성영수 하나카드 대표는 "무빙카드는 이용자의 소비 패턴 변화에 맞춰 혜택도 함께 유연하게 움직여야 한다는 고민에서 기획된 상품"이라며 "3일 연속 이용 시 2배 적립과 모드 변경 기능을 통해 새로운 결제 경험을 제공하는 한편, 하나금융그룹의 우대 서비스와 트래블로그 스위치 기능을 더해 일상과 금융 생활 전반에서 차별화된 가치를 전달하겠다"고 전했다.
eoyn2@newspim.com