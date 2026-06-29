하나카드, 2금융권 최초 카드론 최고금리 상한제 도입…'연 12%' 제한

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나카드는 영세 자영업자와 소상공인의 금융 비용 부담을 낮추기 위해 제2금융권 최초로 카드론과 신용대출 상품에 '최고금리 상한제(연 12%)'를 도입한다고 29일 밝혔다.

이번 제도는 법정 최고금리(연 20%)보다 낮춘 상한선을 자율적으로 적용해 고금리 장기화와 내수 부진으로 어려움을 겪는 취약계층의 자금 수요를 실질적으로 지원한다는 취지다. 이는 올해 7월부터 12월 말까지 신규 취급되는 대출에 한해 한시적으로 적용된다.

[사진=하나카드]

최고금리 상한제 적용 대상은 연 매출 3억원 이하의 영세 자영업자 및 소상공인 가맹점주다. 올해 5월 여신금융협회 공시 기준 카드사 카드론 평균 금리는 연 8.32~19.00%, 여전사 신용대출 금리는 연 9.43~19.90% 수준으로, 이번 제도로 고금리 구간에 있던 대상 차주들은 최대 7%포인트(p) 이상의 금리 절감 효과를 누릴 수 있게 됐다.

하나카드는 앞서 시행한 12조원 규모의 영세 가맹점 매입대금 조기지급 프로그램에 이어 이번 최고금리 상한제를 도입하며 상생 금융 행보를 이어가고 있다. 이번 제도를 통해 소상공인 차주의 이자 비용이 절감되면 자영업자의 운전자금 확보와 골목상권 활성화로 이어지는 선순환 구조가 형성될 것으로 기대된다.

또한 제2금융권 내 전반적인 상생 금융 문화 확산과 자율적인 금리 경쟁을 유도하는 계기가 될 것으로 전망된다.

성영수 하나카드 대표이사는 "이번 최고금리 상한제 도입은 어려운 환경에 처한 영세 자영업자 및 소상공인과 함께 성장하겠다는 굳건한 의지"라며 "앞으로도 금융산업을 통해 창출된 이익이 취약계층을 포함한 금융소비자에게 실질적인 혜택으로 환원될 수 있도록 책임을 다하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com