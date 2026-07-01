[속보] 종합특검, 김종욱 前해경청장·안성식 前기획조정관 구속영장

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 1일 김종욱 전 해양경찰청장과 안성식 전 해경청 기획조정관에 대해 구속영장을 청구했다.
종합특검은 이날 공지를 통해 "이날 오후 피의자 김종욱 전 해양경찰청장과 피의자 안성식 전 해경청 기획조정관에 대해 내란부화수행 및 직권남용권리행사방해 혐의로 구속영장을 청구했다"고 밝혔다.
구속 전 피의자 심문 기일은 아직 정해지지 않았다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
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[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 1일 김종욱 전 해양경찰청장과 안성식 전 해경청 기획조정관에 대해 구속영장을 청구했다.
종합특검은 이날 공지를 통해 "이날 오후 피의자 김종욱 전 해양경찰청장과 피의자 안성식 전 해경청 기획조정관에 대해 내란부화수행 및 직권남용권리행사방해 혐의로 구속영장을 청구했다"고 밝혔다.
구속 전 피의자 심문 기일은 아직 정해지지 않았다.
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