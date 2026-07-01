李在明会晤文在寅 强调执政党应兼顾内部团结与扩大支持基础

纽斯频通讯社首尔7月1日电 韩国总统李在明1日在总统府青瓦台与前总统文在寅共进午餐，就执政党建设、地区均衡发展、人工智能（AI）产业发展、韩朝关系等议题交换意见。

图为1日，韩国总统李在明（左）在青瓦台同前总统文在寅合影。【图片=KTV截图】

李在明当天上午在青瓦台常春斋设宴与文在寅共进午餐。李在明表示，文在寅政府五年间取得的许多成果曾遭到破坏，目前政府正着力推动相关领域恢复正常秩序。他认为，包括外交、安全、韩朝关系、经济和文化等多个领域都需要进一步恢复和完善。

谈及地区均衡发展时，李在明表示，卢武铉政府和文在寅政府均为推进地区均衡发展作出努力，但这一目标并不容易实现。随着人工智能产业快速发展以及相关需求不断增长，韩国首都地区发展空间已趋于饱和。当年文在寅政府决定建设的龙仁半导体产业集群目前也已接近饱和，因此有必要推进新的产业布局。

他表示，湖南地区（全罗道）具备进一步发展的条件，也是历届民主政府持续推进产业和区域发展的成果体现。

谈及韩朝关系时，李在明表示，当前南北关系形势严峻，双方长期积累的敌对情绪和对立意识难以在短时间内消除。

文在寅表示，实现国民团结是李在明政府面临的重要课题，也是政府在现有施政成果基础上取得更大成绩的重要前提。执政的共同民主党应首先实现内部团结，并在此基础上进一步凝聚民主改革阵营及相关力量，共同推动实现国民团结。

文在寅表示，希望李在明政府继承金大中、卢武铉和文在寅政府取得的成果，弥补不足，成为一个成功的政府。如果自己能够为政府施政提供帮助，将全力支持。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社