韩国务总理韩圣淑履新 首场会议聚焦AI发展

纽斯频通讯社首尔7月1日电 韩国新任国务总理韩圣淑1日表示，政府将加快推进产业政策落地，加大对人工智能（AI）和尖端产业的投资力度，推动公共部门与民间协同发展，努力让经济发展成果更多惠及民众。

图为韩国国务总理韩圣淑1日在首尔钟路区的政府首尔办公大楼办公。【图片=纽斯频通讯社】

韩圣淑当天在首尔政府办公大楼会见记者时表示，将始终牢记履职初心，不断改善国民生活。政府将推动经济增长成果进一步惠及中小企业和街区商圈，为民众创造更多发展机会。

韩圣淑表示，当前正是实施大规模产业政策的重要时期，公共部门和民间企业需要加强配合，保持发展节奏一致。

谈及韩国政府6月29日公布的"三大超级项目"计划时，韩圣淑表示，这一计划标志着韩国产业发展和区域均衡发展进入新的阶段，韩国正从过去追赶全球产业变革逐步转向主动引领产业变革。

她表示，政府将加快政策落实，进一步扩大对人工智能和尖端产业的投资，同时积极推进有利于创新发展的监管制度改革，努力将产业发展成果转化为改善民生、促进青年成长和发展的动力。

根据日程安排，韩圣淑履新后的首项公务是于当天下午举行人工智能创新相关部长会议。

另外，韩圣淑于7月1日正式就任韩国国务总理。她也是继2006年韩明淑出任国务总理后，时隔20年再次出任这一职务的女性国务总理。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社