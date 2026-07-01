홍석천, 배재고 야구부 조롱 응원 논란에 "광주 가서 직접 사과해야"

AI 핵심 요약beta
- 방송인 홍석천은 1일 배재고 야구부 학생들의 조롱성 응원에 대해 진정성 있는 사과를 촉구했다.
- 홍석천은 학생들이 직접 광주제일고를 찾아 대화와 사과를 하고 함께 식사하는 것이 가장 멋진 사과라고 말했다.
- 배재고 학생들의 5·18 민주화운동 폄훼성 응원 구호로 지역 비하·역사 인식 부재 논란이 커지며 학교 간 공식 사과 시도도 갈등을 빚었다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 홍석천이 조롱성 응원으로 논란을 빚은 배재고 야구부 학생들에게 진정성 있는 사과를 촉구했다.
홍석천은 1일 자신의 SNS를 통해 "뉴스를 보다가 오늘 배재고 야구부 학생들의 응원 소리를 듣고 솔직히 놀랐다. '학생들이 저러면 안 되는 거 아닌가'라는 생각이 들었다"라는 글을 게시했다.
홍석천은 "학교 측에서 사과문을 내거나 당시 상황을 설명하고 변명하는 것보다 배재고 야구부 학생들이 직접 광주에 내려가 광주제일고 학생들과 이야기를 나누고 사과한 뒤, 광주의 따뜻한 밥 한 끼를 함께하고 돌아오는 것이 좋을 것 같다"며 "그 나이에 할 수 있는 가장 최선의 방법이자 가장 멋진 사과가 아닐까 생각한다"고 말했다.
그는 "광주제일고 학생들도 그 사과를 받아줄 것이라고 믿는다"며 "역사는 정확하게 공부해야 한다"고 강조했다.
앞서 지난달 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 일부 배재고 학생 선수들은 광주제일고 더그아웃을 향해 "스타벅스 가야지", "탱크데이" 등의 구호를 외쳐 논란이 일었다.
해당 구호는 과거 5·18 민주화운동을 폄훼했다는 비판을 받은 표현과 연관된 것으로 알려지며 지역 비하 및 역사 인식 부재라는 비판을 받았다.
논란 이후 배재고 측 교직원들은 광주제일고를 직접 찾아 사과의 뜻을 전할 예정이었지만, 광주제일고 측은 사전 협의 없는 일방적인 방문이라며 이를 거부한 것으로 전해졌다.
moonddo00@newspim.com