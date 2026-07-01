"스타벅스 가야지" 배재고 응원 논란…최교진 "기량보다 품격 먼저"

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고교야구 5·18 폄하·지역 비하 논란..."명백히 부적절"

최교진 "왜곡된 역사 인식·혐오 표현, 엄중히 대응해야"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 최교진 교육부 장관이 고교야구 경기 중 발생한 배재고 학생 선수들의 조롱성 응원 논란과 관련해 "학생 선수들이 먼저 배워야 할 것은 기량이 아니라 품격"이라고 말했다.

최 장관은 1일 자신의 페이스북을 통해 최근 고교야구대회에서 발생한 지역 비하 및 역사 왜곡 논란에 대해 입장을 밝혔다.

최교진 교육부 장관 페이스북 게시물 갈무리. [사진=최교진 장관 페이스북 캡처]

논란은 지난 6월 29일 서울 목동야구장에서 열린 '제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전' 배재고와 광주일고의 경기 도중 불거졌다.

경기 후반 배재고가 6-2로 앞선 8회초 공격 도중 상대 더그아웃을 향해 "가야지 가야지~ 스타벅스(스벅) 가야지~"라는 구호를 반복적으로 외쳤다.

이는 지난달 5·18 민주화운동 비하 논란을 일으킨 스타벅스 코리아의 '5·18 탱크데이' 이벤트를 떠올리게 하는 조롱성 구호로 해석되며 지역 비하성 발언이라는 지적이 나왔다.

최 장관은 "단순한 조롱이 아니라 5·18 민주화운동을 폄하하고 지역을 비하하는 응원이 고교 스포츠 현장에서 여과 없이 분출됐다는 점에서 참으로 안타깝다"며 "왜곡된 역사 인식과 지역 비하성 응원은 명백히 부적절한 행동"이라고 밝혔다.

또한 "스포츠맨십은 규칙 준수를 넘어 상대를 존중하고 공정하게 경쟁하며 결과에 승복하는 모든 긍정적인 태도를 의미한다"며 "한 마디로 '경기를 아름답게 만드는 품격'"이라고 설명했다.

최 장관은 "실력에만 치우친 나머지 인성과 인권감수성이 떨어지거나 왜곡된 역사인식으로 사회적 갈등을 조장하는 행위를 하는 선수들은 엘리트 선수로서 자격 미달"이라며 "스포츠에서 지역 비하, 인종 차별, 혐오 발언을 금지하고 이러한 사안에 대해 엄중하게 대처하는 것은 스포츠가 가진 공정한 경쟁을 해치기 때문"이라고 말했다.

최 장관은 이번 사안의 책임이 학생 개인에게만 있지 않다고도 짚었다. 그는 "혐오와 차별의 언어를 아무렇지 않게 사용하는 현실에는 지도자를 비롯한 어른들의 책임도 크다"며 "가르치는 일은 지식과 기술뿐 아니라 인간으로서의 태도와 예의를 가르치는 과정의 연속"이라고 했다.

아울러 교육부 차원의 대응도 예고했다. 최 장관은 "교육부에서는 학생 선수와 학교 운동부가 스포츠의 위대한 규칙인 공정성을 풍부하게 이해하고 품격 있는 선수로 성장할 수 있도록 이번 사안을 계기로 두루 살피겠다"고 밝혔다.

한편 서울시교육청은 해당 사건에 대해 사실관계 확인에 착수했으며 배재고를 방문해 경위 파악과 재발 방지 대책 마련에 나설 방침이다.

hyeng0@newspim.com