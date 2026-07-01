안성시의회, 제9대 전반기 원구성 완료…의장 반인숙‧부의장 김승택 의원 선출

AI 핵심 요약beta
- 안성시의회가 1일 전반기 원구성을 마쳤다
- 반인숙이 의장, 김승택이 부의장에 선출됐다
- 시의회는 소통과 견제에 집중하겠다고 밝혔다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 제9대 안성시의회는 전반기 원구성을 마무리하고 시민의 대의기관으로서 본격적인 의정활동에 들어간다고 1일 밝혔다.
이날 본회의장에서 제241회 임시회를 열고 전반기 의장단 및 상임위원장을 선출했다.
투표 결과 제9대 전반기 의장에는 반인숙 의원이, 부의장에는 김승택 의원이 각각 이름을 올렸다.
또 의회의 모든 살림과 운영을 책임질 운영위원장에는 조민훈 의원이, 운영위원회(조민훈·윤한웅·박만식·이용성·소희경)에서는 윤한웅 의원이 간사로 선임됐다.
개원식에는 김보라 안성시장과 집행부 간부 공무원들이 참석한 가운데 제9대 의회의 출발을 축하했다.
반인숙 신임 의장은 개원사를 통해 "의장이라는 중책을 맡겨주신 오늘의 영광을 무거운 책임감으로 받아들인다"며 "동료 의원들과 긴밀히 협력해 시민에게 신뢰받고 힘이 되는 의회를 만들어 가겠다"고 약속했다.
안성시의회는 이번 전반기 원구성을 기점으로 시민과의 소통 문턱을 낮추는 한편 집행부에 대한 건전한 견제와 감시라는 의회 본연의 역할에 집중한다는 계획이다.
lsg0025@newspim.com