강성휘 목포시장 취임…"생활인구 100만 해양허브 도약"

AI 핵심 요약beta
- 강성휘 목포시장이 1일 취임하며 민선9기 출발을 공식화했다.
- 강 시장은 생활인구 100만 동아시아 해양허브 비전을 제시했다.
- 일자리 창출과 서남권·동아시아 연결 협력을 강조했다.
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 목포문화예술회관에서 열린 취임식에서 강성휘 목포시장이 '생활인구 100만 해양허브' 비전을 제시하며 민선9기 시정 출발을 공식화했다.
1일 목포시에 따르면 제42대 강성휘 목포시장이 취임하며 민선9기 시정이 공식 출범했다.
목포시는 이날 목포문화예술회관에서 취임식을 열고 시민과 각계 인사가 참석한 가운데 새로운 시정의 출발을 알렸다.
강 시장은 취임사에서 "시민 선택은 정체된 목포를 다시 깨우고 미래를 열라는 요구"라며 "시민과 함께 목포 대전환의 여정을 시작하겠다"고 밝혔다.
강 시장은 민선9기 핵심 비전으로 '생활인구 100만 동아시아 해양허브 목포'를 제시했다. 인구 감소와 지역경제 침체, 지방소멸 위기를 성장의 기회로 전환해 서남권 중심도시로 도약하겠다는 구상이다.
특히 일자리 창출을 최우선 과제로 제시했다.
그는 "청년이 돌아오고 사람이 모이는 도시는 결국 일자리에서 시작된다"며 "민생 회복과 지역경제 활성화에 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다. 이어 "4년 뒤 경제를 살리고 일자리를 만든 시장으로 평가받겠다"고 말했다.
강 시장은 또 "목포가 바다를 통해 성장해온 도시인 만큼 신안·무안 등 서남권을 넘어 동아시아를 잇는 관문으로 도약해야 한다"며 연결과 협력을 기반으로 한 지역 발전을 강조했다.
취임식 이후 강 시장은 시청으로 이동해 기념식수를 하고 사무 인계인수서와 청렴서약서에 서명하며 본격적인 시정 운영에 들어갔다.
ej7648@newspim.com