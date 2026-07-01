신현송 "프로젝트 한강, 유럽보다 2년 앞서"…국고금 집행에 첫 적용

ECB 포럼서 '프로젝트 한강' 소개

올해 하반기 2단계서 전기차 보조금·업무추진비 적용

국채 토큰화·국경 간 결제로 확장 구상

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신현송 한국은행 총재가 유럽중앙은행(ECB) 포럼에서 디지털화폐 실험인 '프로젝트 한강'을 미래 화폐 인프라인 '통합원장'의 실제 구현 사례로 소개했다.

특히 올해 하반기 시작되는 프로젝트 한강 2단계에서는 전기차 충전 인프라 구축 보조금과 공공부문 업무추진비 등 정부 재정 집행에 적용한다. 또한 향후 통합원장을 국채 등 자산 토큰화와 국경 간 결제 연계까지 확장할 필요가 있다고도 제시했다.

신 총재는 1일 포르투갈 신트라에서 열린 'ECB 중앙은행 포럼'에서 '통합원장의 실제 구현: 프로젝트 한강의 교훈' 주제 논문을 발표하며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 신현송 한국은행 총재가 17일 오후 서울 중구 한국은행 본부에서 열린 물가안정 목표 운영상황 점검 설명회에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.06.17 ryuchan0925@newspim.com

이날 연설에서 신 총재는 "프로젝트 한강은 화폐의 다음 진화 단계인 토큰화를 추상적 구상이 아니라 실제 작동하는 시스템으로 구현한 선도적 사례"라며 "한국은 유럽에 비해 약 2년 앞서 있다"고 밝혔다.

토큰화는 단순히 돈을 디지털 형태로 옮기는 것을 넘어 거래조건과 실행규칙까지 함께 담는 것을 의미한다. 예컨대 특정 자금이 정해진 기간 안에 허용된 용도로만 쓰이도록 조건을 설정하면, 조건을 충족할 때에만 지급이 이뤄진다.

신 총재는 토큰화된 돈을 "약속과 절차까지 품은 '똑똑한 돈'"이라고 설명하며 국채나 주식 같은 자산도 토큰화하면 거래조건과 실행규칙을 함께 담을 수 있다고 봤다.

토큰화된 중앙은행 돈, 토큰화된 은행 예금, 토큰화된 자산을 하나의 프로그래밍 가능한 플랫폼에 올리는 구상이 '통합원장'이며, 통합원장에서는 대금 지급과 자산 소유권 이전이 동시에 처리돼 거래 불이행 위험을 낮추고 결제 절차를 단순화할 수 있다는 설명이다.

신 총재는 "통합원장은 은행을 없애는 구조가 아니며 오히려 중앙은행과 은행으로 이루어진 현행 2계층 화폐제도를 더욱 강화하면서 화폐의 단일성을 담보한다"고 강조했다.

이같은 통합원장의 구현사례로 '프로젝트 한강'을 내세웠다. 프로젝트 한강은 한국은행과 7개 참여 은행이 디지털화폐 시스템을 실제 구축해 2025년 4~6월 실제 거래를 진행한 사업이다.

올해 하반기에는 프로젝트 한강의 2단계 사업을 시작하며 참가 은행이 9개로 늘어난다. 생체인증과 예금·예금 토큰 자동 전환 기능도 추가된다. 특히 전기차 충전 인프라 보조금과 공공부문 업무추진비 등 정부 재정 집행에 프로그래밍 기능을 활용하는 방안이 추진된다.

신 총재는 "지금까지 국고금 집행은 자금을 지급한 뒤 사후에 점검·정산하는 방식에 주로 의존해 잘못된 사용을 미리 막기 어렵고 점검·환수에 적지 않은 인력과 자원이 들었다"며 "반면 자격을 갖춘 사업자가, 허용된 용도로, 정해진 기간에만 자금을 쓰도록 조건을 미리 설정하면 조건을 벗어난 지출이 발생하기 어려워지고 사후 점검에 소요되는 자원을 줄이고 결제 수수료 부담까지 낮출 수 있다"며 프로젝트 한강 2단계 사업에 대한 기대감을 드러냈다.

그러면서 "프로그래밍 기능을 통해 재정 집행 방식을 사후 감사 중심에서 사전 규칙 중심으로 옮기게 되면 단순한 자동화가 아니라 재정의 효율성과 투명성을 떠받치는 토대 자체를 바꾸는 데 기여할 것"이라고 내다봤다.

신 총재는 향후 통합원장을 국채 등 자산 토큰화로 확장하는 방안을 고려할 필요가 있다고도 제시했다. 국채가 통합원장 안에서 발행·유통되면 국채 소유권과 대금 교환이 동시에 처리되고 담보 관리가 자동화돼 통화정책과 금융안정에도 도움이 된다는 설명이다.

또 미국, 유럽 등 8개 중앙은행과 40여개 금융기관이 참여하는 '프로젝트 아고라'와 디지털화폐 시스템을 연계하는 방안도 거론했다. 신 총재는 "프로젝트 아고라(Project Agorá)와 디지털화폐 시스템을 연계하는 것도 함께 모색할 필요가 있다"며 "이를 통해 외환, 더 나아가 증권 결제를 한 번의 거래로 처리해 비용을 낮추고 원화의 국제적 활용도를 넓힐 수 있을 것"이라고 피력했다.

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