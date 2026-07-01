'3선' 권익현 부안군수, 미래 100년 부안 대도약 비전 제시

AI 핵심 요약beta
- 권익현 부안군수가 1일 제47대 군수로 취임하며 민선9기 군정 목표와 부안 대도약을 선언했다
- 취임식에서 RE100산단·T자형 철도망 등 3대 도전과 기본사회·미래성장동력·열린행정 등 4대 약속 추진을 밝혔다
- 권 군수는 갈등을 넘는 군민 통합과 현장중심 군정을 약속하고 복지관 배식봉사로 소통 행보를 이어갔다
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민생·기본사회 실현...군민 체감형 변화와 열린행정 강화
[부안=뉴스핌] 이백수 기자 = 권익현 부안군수가 1일 제47대 부안군수로 공식 취임하며 '함께 누리는 행복 신바람 나는 부안'을 민선 9기 군정 목표로 제시하고 미래 100년 부안 대도약을 위한 본격적인 행보에 나섰다.
부안군은 이날 부안예술회관 공연장에서 기관사회단체장과 군민 등 500여 명이 참석한 가운데 취임식을 열고 민선 9기 군정의 힘찬 출발을 알렸다.
행사는 군청 광장 기념식수와 표지석 제막식을 시작으로 식전공연과 본행사에 이어 참석자 인사와 배식봉사 순으로 진행됐다. 행사장에서는 축하 영상과 군민 메시지 영상이 상영돼 새로운 군정 비전을 함께 공유했다.
또 DH오토리드 이석근 대표이사와 DH오토넥스 김영식 대표이사가 각각 500만원씩 모두 1000만원의 고향사랑기부금을 기탁하며 민선 9기 출범을 축하했다.
권 군수는 취임사에서 "부안 앞에 놓인 새로운 기회를 반드시 살려 투자와 일자리를 확대하고 그 성과가 군민의 행복으로 이어질 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.
이어 민선 9기 군정 목표 아래 신바람 햇빛소득 기반 조성과 RE100 산업단지 추진 T자형 철도망 구축 등 3대 도전과 민생군정 부안형 기본사회 미래 성장동력 확보 열린행정 실현 등 4대 약속을 차질 없이 추진하겠다고 강조했다.
권 군수는 "선거 과정의 갈등을 넘어 군민의 힘을 하나로 모으고 군민의 목소리를 정책의 출발점으로 삼겠다"며 "현장에서 답을 찾는 군정으로 부안의 새로운 도약을 반드시 이뤄내겠다"고 말했다.
취임식을 마친 권 군수는 부안종합사회복지관을 찾아 배식봉사에 참여하고 군민들과 오찬을 함께하며 소통 행보를 이어갔다.
gojongwin@newspim.com