IBK기업은행, 전북 서남권 해상풍력 공모사업 우선협상대상자 선정

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행은 1일 전북 해상풍력 공공사업 컨소시엄에 참여해 우선협상대상자로 선정됐다.
- 이번 부안 해역 800MW 규모 해상풍력 사업은 공공기관 지분 50% 이상을 출자하는 공공주도형으로 10개 주요 기관·기업이 참여했다.
- IBK기업은행은 재무적 투자자로 초기 금융 자문을 맡았으며 향후 PF 단계에서 금융 주선 역할로 자금 조달을 지원할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 전북 서남권 해상풍력 확산단지1 공공사업 시행자 공모에서 우선협상대상자로 선정된 컨소시엄에 참여하며 재생에너지 금융 지원 역할을 확대한다.
IBK기업은행은 1일 전북 부안군 해역에 800MW 규모로 조성되는 '전북 서남권 해상풍력 확산단지1(부안 800MW)' 공공사업 시행자 공모에 컨소시엄 형태로 참여해 우선협상대상자로 선정됐다고 밝혔다.
이번 사업은 공공기관이 지분 50% 이상을 출자하는 공공주도형 해상풍력 프로젝트다. 기업은행이 참여한 '전북해상풍력 컨소시엄'에는 대표사인 한국수력원자력과 함께 동서발전, 한전KPS, 한전기술, 한화오션, 두산에너빌리티, KB금융그룹, 삼일C&S, 중앙해양중공업 등 10개 주요 기관·기업이 참여했다.
IBK기업은행은 재무적 투자자로서 입찰 초기 단계부터 KB국민은행과 공동으로 금융 자문을 수행하며 사업 구조와 자금 조달 전략 수립을 지원해 왔다. 향후 본격적인 프로젝트파이낸싱(PF) 단계에서는 금융 주선 역할을 맡아 안정적인 자금 조달을 뒷받침할 계획이다.
peterbreak22@newspim.com