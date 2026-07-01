청송군의회 신임의장 삼상휴·부의장 박신영 선출

AI 핵심 요약beta
- 청송군의회가 1일 제288회 임시회에서 전반기 의장단을 선출했다
- 심상휴 의원이 의장으로, 박신영 의원이 부의장으로 뽑혔다
- 신임 의장단은 군민 체감 변화와 화합하는 의회 구현을 약속했다
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심 의장 "군민과 소통하며 신뢰받는 생산적인 의회 만들 것"
[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 청송군의회가 의장단을 새롭게 구성하고 본격적인 의정 활동에 들어갔다.
청송군의회는 1일 본회의장에서 제288회 임시회 제1차 본회의를 속개하고 전반기 의장단을 선출했다고 밝혔다. 이날 진행된 의장단 선거에서 신임 의장에 심상휴 의원이, 부의장에 박신영 의원이 각각 선출됐다.
신임 심상휴 의장은 "보내주신 신뢰와 성원을 군민의 더 나은 삶과 지역 발전을 위해 더욱 책임 있게 일하라는 뜻으로 무겁게 받아들이겠다"며 "앞으로 군민의 목소리에 더욱 귀 기울이며 군민이 체감하는 변화를 만들어 가는 의회가 되겠다"고 당선 소감을 밝혔다.
박신영 신임 부의장은 "의장님을 성심껏 보좌하고 동료 의원들과 늘 소통하며 화합하는 의회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
청송군의회는 이번 신임 의장단 선출을 시작으로 본격적인 의정 활동에 들어간다.
nulcheon@newspim.com