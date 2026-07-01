윤경희 청송군수 "3선시대 개막....'하나되는 청송' 완성할 것"

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1일 오전 취임식...충혼탑 참배·기자간담회·민생현장 행보로 임기 개시

[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = 윤경희 경북 청송군수는 1일 청송문화예술회관에서 민선9기 제50대 청송군수 취임식을 갖고 '흔들림 없는 전진과 새로운 도약'을 담은 '민선 3선 청송시대'를 열었다고 밝혔다.

취임식에서 윤경희 군수는 민선 8기 군정을 성공적으로 이끌었던 핵심 비전인 '하나 되는 청송, 그 이상의 도약'을 잇고 지난 4년간 다져온 화합과 성장의 기틀 위에 중단 없는 청송 발전과 완성을 선서로 다짐했다.

윤경희 경북 청송군수가 1일 청송문화예술회관에서 민선9기 제50대 청송군수 취임식을 갖고 '흔들림 없는 전진과 새로운 도약'을 담은 '3선 청송시대'를 활짝 열어젖혔다.[사진=청송군] 2026.07.01 nulcheon@newspim.com

윤 군수는 "민선 8기 동안 군민 여러분과 함께 일구어낸 '하나되는 청송, 그 이상의 도약'이라는 비전은 여전히 청송이 나아가야 할 최고의 가치이자 목표"라고 강조하고 "민선 9기는 이 비전을 바탕으로 정책의 완성도를 높이고, 군민 모두가 체감할 수 있는 실질적인 풍요와 행복을 안겨 드리는 시기가 될 것"이라고 피력했다.

윤 군수는 또 "더 낮은 자세로 군민의 목소리를 경청하고, 낡은 관습은 과감히 깨뜨리며, 안정적인 민생 경제와 미래 농업 경쟁력을 확보하여 청송의 확실한 도약을 완성해 내겠다"고 약속했다.

이날 열린 취임식은 취임식장 전면에 장애인, 어르신 등 사회적 약자와 취약 계층을 위한 좌석을 별도로 마련하는 등 사회적 약자를 각별히 배려해 눈길을 끌었다.

이는 '하나되는 청송'이라는 비전처럼 소외되는 이웃 없이 모두를 포용하겠다는 윤 군수의 확고한 '군민 중심 행정 철학'이 고스란히 반영된 것으로 풀이된다.

취임식에 앞서 윤 군수는 이날 오전 충혼탑 참배로 공식 일정을 시작해 민선 9기 군정에 임하는 경건한 각오를 다졌다.

윤 군수는 또 취임식에 이어 지역 주재 기자들과의 간담회를 갖고 민선9기 군정 추진 방향을 설명한 데 이어 민생 현장 행보로 본격적인 4년의 임기에 들어갔다.

nulcheon@newspim.com