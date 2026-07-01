[2026WC] 美 NASA "미국이 월드컵 우승하면 달에 축구공 보낸다"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 항공우주국(NASA)이 2026 북중미 월드컵에 출전한 자국 대표팀을 위해 파격적인 우승 공약을 내걸었다. 미국이 우승하면 이번 대회 공인구 '트리온다'를 달로 보내겠다는 계획이다.

재러드 아이작먼 NASA 국장은 지난달 30일(현지시간) 달 기지 건설 계획을 설명하는 행사장에서 이 같은 깜짝 제안을 발표했다. 아이작먼 국장은 "미 대표팀의 도전과제는 월드컵 우승이다. 임무를 완수해 달라"며 선수들을 격려했다. 비록 "가능성이 희박한 것은 알고 있다"면서도 이번 공약이 대표팀에게 확실한 동기부여가 되기를 바란다고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 재러드 아이작먼 NASA 국장. [사진=로이터] 2026.07.01 psoq1337@newspim.com

이러한 호기로운 공약의 배경에는 역사적 전례가 있다. 지난 1971년 우주비행사 앨런 셰퍼드는 달 표면에서 몰래 챙겨간 골프채로 인류 최초의 달 골프 스윙을 선보여 화제를 모았다. 아이작먼 국장은 이 일화를 언급하며 "우리는 앨런 셰퍼드를 능가해 축구공을 달에 보낼 것"이라고 강조했다.

NASA의 실무진도 즉각 지원 사격에 나섰다. 카를로스 가르시아 갈란 달 기지 프로그램 매니저는 "미국이 우승하면 탑재체 안에 축구공을 넣을 공간을 무조건 마련하겠다"고 약속했다. 축구공은 무게가 가벼워 달까지 운송하는 데 기술적인 문제가 없다는 설명이다. 실제 우승이 성사되면 축구공은 향후 수년 내 추진될 달 기지 건설용 과학 장비들과 함께 우주선에 실릴 전망이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 북중미 월드컵 공인구 '트리온다'. [사진=FIFA] 2026.07.01 psoq1337@newspim.com

NASA는 이미 이번 대회를 기념해 국제우주정거장(ISS)에 월드컵 공인구 '트리온다'를 보냈고 우주를 떠다니는 공의 영상을 공개하기도 했다. 멕시코, 캐나다와 함께 대회를 공동 개최한 미국은 조별리그를 1위로 통과해 '우주급 공약'을 등에 업고 오는 2일 보스니아 헤르체고비나를 상대로 32강전을 치른다.

psoq1337@newspim.com