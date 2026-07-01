함안군, 경남도 산불예방·대응 평가 최우수기관 선정…군부 1위

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특별조정교부금 1억4000만 원 확보

군민 참여 산불 예방 효과 증대

[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군이 산불 예방과 대응 능력이 인정을 받았다.

군은 경남도 주관 2026년 산불예방·대응 평가에서 군부 최우수기관으로 선정됐다고 1일 밝혔다.

경남 함안군 관계자들이 제65회 경남도민체육대회 성공개최를 기원하며 산불예방캠페인을 전개하고 있다.[사진=함안군] 2026.07.01

경남도 산불예방·대응 평가는 산불예방, 홍보, 대응체계, 방지 우수사례 등 전반을 종합 평가하는 제도다. 군은 군부 1위 성적을 기록해 '산불예방·대응 최우수기관'으로 이름을 올렸다.

군은 올해 처음 시행된 경남도 '봄철 산불예방 성과평가'에서도 18개 시·군 가운데 2위를 차지했다. 군은 이번 평가 결과에 따라 특별조정교부금 1억4000만 원을 확보했다.

군은 평가 항목 가운데 산불예방·홍보 분야와 우수사례 부문에서 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다. 군은 평일·주말을 구분하지 않고 캠페인을 진행해 산불예방 수칙을 알리고 지난 2월 1일부터 시행된 산림재난방지법의 강화된 산불 처벌 규정을 적극적으로 안내했다.

군은 '찾아가는 영농부산물파쇄단'을 운영해 농업 부산물 등 인화물질 12ha를 파쇄하는 등 불법 소각 행위 감소에 힘을 쏟았다. 대형 산불 상황을 가정한 관계기관 합동 산불진화·대피 훈련을 연 3회 이상 실시하고 산불안전한국훈련도 병행해 산림재난 대응 능력을 점검했다.

군 관계자는 "산불감시인력과 공무원의 대응, 군민 참여를 평가에 높은 점수가 나왔다"면서 "올해 대형산불 없이 인명과 재산 피해를 막아낸 만큼 앞으로도 산불예방에 대한 군민의 지속적인 협조를 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com