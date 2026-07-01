한국렌탈·지슨, 보안 솔루션 렌탈 MOU 체결

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불법촬영·도청·무선해킹 탐지 장비 대상

단일 제품·패키지 렌탈 모델 검토

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국렌탈과 지슨은 지난 6월 30일 서울 강남구 지슨 본사 7층 대회의실에서 보안 솔루션 렌탈 사업 공동 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.

협약식에는 문동권 한국렌탈 대표이사와 한동진 지슨 대표이사가 참석해 협약서에 서명했다. 양사는 지슨의 24시간 상시형 보안 솔루션을 기반으로 한 렌탈 사업 모델을 공동 추진한다.

최근 보안 침해 위협에 대한 대응 필요성이 커지고 있지만, 보안 장비는 초기 도입비용과 운영관리 부담이 실제 도입 과정에서 부담 요인으로 작용해 왔다.

한동진 지슨 대표이사(왼쪽)와 문동권 한국렌탈 대표. [사진=지슨]

지슨은 무선보안 분야 기술을 기반으로 불법촬영 탐지, 무선 백도어 해킹 탐지, 도청 탐지 솔루션을 공급해 온 보안 전문기업이다. 한국렌탈은 PC, 노트북, 사무기기 등 정보기술(IT)·오피스 장비 렌탈 사업을 운영해 왔다.

양사는 이번 협약을 통해 보안 솔루션을 구매가 아닌 렌탈 방식으로 도입할 수 있는 사업 모델을 마련할 계획이다. 고객이 초기 투자 부담을 낮춰 보안 장비를 도입할 수 있도록 하는 방식이다.

렌탈 대상 보안 솔루션에는 상시형 불법촬영 탐지 시스템 'Alpha-C'와 비상벨 시스템 'Alpha-EB'가 포함된다. 두 제품은 불법촬영 등 공중화장실 범죄 예방을 목적으로 한다.

스마트 무선도청 상시 방어 시스템 'Alpha-I'도 대상 제품이다. 이 시스템은 회의실과 집무실 등에서 발생할 수 있는 무선도청 위협에 대응하는 장비다. 무선 백도어 해킹 탐지 시스템 'Alpha-H'는 서버실과 전산실 등에서 비인가 무선 침투 위협을 탐지하는 제품이다.

양사는 고객의 시설 환경과 보안 수요에 따라 단일 제품 또는 패키지 형태의 렌탈 사업 모델을 검토한다. 이를 통해 공공·민간 영역에서 보안 솔루션 도입 접근성을 높이고 렌탈 기반 보안장비 공급 모델을 확대한다는 방침이다.

한동진 지슨 대표는 "한국렌탈의 B2B 렌탈 운영 노하우와 지슨의 보안 솔루션을 결합해 기업과 기관이 공중화장실 범죄, 무선도청, 무선 백도어 해킹 등 보안 위협에 대응할 수 있도록 협력하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com