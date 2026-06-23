지슨, 필리핀 ComClark와 보안 사업 협력

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마닐라 Converge 본사서 양해각서 체결

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 지슨은 필리핀 기업 ComClark Network & Technology(ComClark)와 현지 보안 솔루션 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 지난 19일 필리핀 마닐라 Converge Global Headquarters에서 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약식에는 ComClark 창립자 겸 최고경영자(CEO)인 Dennis Anthony Uy가 참석했다. 협약 서명에는 ComClark의 Benedicto Bulatao 최고운영책임자(COO)와 한동진 지슨 대표가 참여했다.

이번 협약은 필리핀 시장에서 지슨 보안 솔루션의 영업·마케팅 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다. 양사는 ComClark가 보유한 현지 정보통신기술(ICT)·통신 사업 네트워크를 바탕으로 필리핀 고객의 보안 수요를 발굴하고, 지슨 보안 솔루션의 현지 사업 기회를 공동으로 찾을 계획이다.

[사진=지슨]

ComClark는 필리핀 ICT·통신 분야에서 네트워크 인프라, 브로드밴드 연결, 시스템 통합 등 기술 서비스를 제공하는 통신 인프라 기반 기술 기업이다. 필리핀 주요 인터넷 서비스 사업자인 Converge ICT Solutions(Converge)의 모회사다.

Converge는 필리핀 증권거래소(PSE)에 상장된 기업이다. 주거용·기업용 고정 브로드밴드 서비스를 중심으로 데이터 네트워크와 기업용 ICT 서비스를 제공한다. 회사 측 자료에 따르면 Converge는 필리핀 브로드밴드 시장에서 가입자 점유율 기준 2위 사업자로 평가되며, 2026년 3월 말 기준 총 가입자 수는 309만명을 넘었다.

필리핀은 디지털 인프라와 네트워크 기반 서비스 확대가 진행되고 있다. 정부, 금융, 통신 등 주요 분야를 중심으로 사이버 보안 수요가 커지고 있다는 게 회사 측 설명이다.

한동진 지슨 대표는 "필리핀은 디지털 인프라와 네트워크 기반 서비스가 확대되면서 고객의 보안 요구도 함께 커지고 있는 시장"이라며 "ComClark와의 협력을 통해 지슨 보안 솔루션의 필리핀 시장 진출 기반을 넓혀 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com